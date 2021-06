Con l’arrivo dell’estate tutti iniziamo ad aver voglia di cibi diversi rispetto a quelli che ci stuzzicavano il palato in inverno. A causa del caldo e dell’umidità, infatti, i piatti più invitanti e gustosi diventano quelli freschi, leggeri e in grado di rigenerarci.

Per preparare dunque ricette che possano piacere e meravigliare, dobbiamo impegnarci per scoprire i migliori ingredienti di questa stagione e le idee più originali per condire i piatti principali.

Leggero e saporito

Durante questi mesi, del resto, a nessuno va di mettersi a cucinare piatti complessi che richiedono la preparazione di sughi e contorni pesanti, specialmente a pranzo. In tanti, infatti, ricercano idee che permettano la preparazione di pasti leggeri, ma che rimangano comunque saporiti e gustosi.

Proprio per questo motivo, neanche a dirlo, le freselle si dimostrano un ingrediente ottimo e versatile. È possibile, infatti, unirle a tanti ingredienti diversi, oggi ne sveleremo alcuni.

Direttamente dalle ricette della nonna il condimento leggero e irresistibile per freselle indimenticabili

La fresella, per chi non la conoscesse, non è altro che un tarallo di grano, che, soprattutto durante l’estate, prende il posto del pane in tantissime tavole italiane.

È un ingrediente che trova le sue origini nel meridione. Si presenta croccante e ottimo come accompagnamento a insalate e capresi. Oltre, ovviamente, a poter essere essa stessa farcita con condimenti diversi. A tal proposito, ecco direttamente dalle ricette della nonna il condimento leggero e irresistibile per freselle indimenticabili.

Per presentare questo alimento nel migliore dei modi, regalando un pasto rigenerante e super gustoso, consigliamo di fare come segue.

Innanzitutto, mettiamo le nostre freselle sott’acqua per qualche minuto, fino a che non diventeranno morbide e facili da spezzare. A questo punto spalmiamoci sopra del formaggio fresco cremoso e, successivamente, mettiamoci anche delle fette di salmone affumicato. Concludiamo il tutto aggiungendo qualche spicchio di cipolla rossa e, come tocco finale, un goccio d’olio e un pizzico di sale. Mettiamo le nostre freselle su un letto di insalata e spargiamo su tutto il piatto delle foglie di basilico.

Ed ecco che, senza bisogno di cottura o di passaggi complessi, avremo preparato un pranzo leggero e da leccarsi i baffi.