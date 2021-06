Sostituti del pane ne esistono tanti ma niente eguaglia le friselle. Tradizionali di tutto il Sud d’Italia, le frise o friselle sono delle di pane appena sfornato tagliate a metà e poi messe a biscottare. Il risultato è un pane che si conserva per mesi e mesi mantenendo il sapore e il profumo tipico.

Con le friselle possiamo preparare ricette di ogni tipo, da quelle tradizionali a sperimentazioni contemporanee. In questo articolo, direttamente dalla Puglia 2 ricette facili e leggere con le friabili e prelibate friselle perfette da preparare all’ultimo minuto.

Cosa sono e come prepararle

Come si è detto, la frisella non è altro che un pane cotto più volte e quindi estremamente croccante. Le friselle esistono sia nella tradizione pugliese che in quella siciliana, ma se ne trovano esempi simili anche in Grecia. Nei periodi in cui c’era poco cibo, le friselle fornivano un cibo sostanzioso e che riempiva lo stomaco.

Nei tempi antichi si usava l’acqua salata del mare per bagnare la frisella e farla tornare morbida. Oggi si usa semplicemente acqua fredda. Ma serve la giusta quantità affinché la frisella non venga troppo annacquata.

In Puglia si usa il termine “sponzare”. Esiste addirittura un oggetto fatto apposta, lo sponza frise. Questo permette di bagnare la frisella col giusto quantitativo d’acqua.

La ricetta base classica con cui si preparano le friselle prevedono pochi ingredienti. La frisella era un cibo povero, quindi non si aveva molto di cui condirla. Infatti, dopo averla bagnata, veniva condita con pomodoro fresco, olio extra vergine, sale, origano o basilico. In alcune varianti è presente anche uno spicchio di aglio tritato. La variante siciliana prevede l’uso di filetti di acciuga sparsi a pezzetti sul pomodoro.

Una ricetta alternativa per condire questo piatto prevede l’uso delle melanzane. Dopo aver tagliato a cubetti grandi la melanzana, condiamoli con del sale e mettiamoli sotto pressione. In questo modo la melanzana perde il liquido acido e diventa più digeribile. Una volta fatto questo, prendiamo un’ampia padella e versiamo abbondante olio di semi o d’oliva e friggiamo le melanzane.

Tagliamo del pomodoro fresco in piccoli pezzi. Bagniamo col sugo dei pomodori le friselle, adagiamo le melanzane fritte e scolate e grattugiamo della ricotta infornata o salata. Finiamo con un pizzico di sale, del basilico fresco e un giro d’olio.