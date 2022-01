La parola d’ordine ultimamente, soprattutto nella moda, sembrerebbe proprio essere “vintage”. Una tendenza che sta avendo enorme successo anche in altri campi delle belle arti, come quello televisivo e cinematografico. Stiamo infatti assistendo a ritorni, reboot e nuove edizioni di programmi e serie tv storiche. Allo stesso modo anche nel mondo della musica gli ultimi anni hanno visto il ritorno sulla scena di “vecchie” glorie con grandi successi. Tutto questo è il segno che, in un presente così incerto, il passato riesce in qualche modo a darci come un rassicurante abbraccio.

Abbiamo visto, infatti, che il look reso famoso da una popstar anni ’90 tornerà di moda quest’inverno con dei capi must have.

Ed è proprio a quel periodo, fine anni 90 ed a primi anni 2000 che tutti i settori della moda stanno guardando. Tempi in cui tutto pareva possibile e che hanno visto alternarsi stili e look iconici.

Direttamente dai primi anni 2000 ecco la tendenza che spopolerà su abiti, borse ed accessori nel 2022

Chi era adolescente si ricorderà benissimo quanto a quei tempi la moda fosse in grado di definire, unire o dividere. Forse in modo un po’ superficiale, un particolare capo piuttosto che un altro poteva renderti parte di una cerchia o di un gruppo. Ed è proprio da lì che, in un Mondo totalmente stravolto dai social media e da altri canoni e ideali, sta tornando una particolare moda. Difatti, direttamente dai primi anni 2000 ecco la tendenza che spopolerà su abiti, borse ed accessori nel 2022.

Stiamo parlando della cosiddetta “logomania”, ovvero l’avere in bella mostra il marchio. Tanti ricorderanno gli iconici pantaloni con la scritta “Richmond” ad altezza natiche, o ancora la doppia G di Gucci stampata in ogni dove. Ebbene, la tendenza per questo 2022 sembrerebbe essere proprio questa. Come potremmo non raccogliere questa sfida che arriva direttamente dalle passerelle?

Diamo un’occhiata ai vecchi bauli

Se c’è una cosa che stiamo imparando a nostre spese è che, almeno per quanto riguarda la moda, non dovremmo mai gettare nulla. Quanti di noi si saranno ritrovati a “scavare” nei guardaroba di mamma e papà. Il tutto nella speranza di ritrovare quel capo tornato ad essere oggetto del desiderio a distanza di 30 anni.

Molti si saranno anche arrabbiati scoprendo che brutta fine avevano fatto! Eppure ormai la lezione è chiara: mai buttare qualcosa che sta andando di moda. La certezza infatti è che prima o poi tornerà alla ribalta! È allora il caso di riaprire vecchi scatoloni e armadi, alla ricerca di capi logati, con il marchio in bella vista. Dalle sneakers alle pochette fino a felpe e t-shirt. Ogni D&G, ogni doppia F di Fendi, G di Gucci o qualsiasi altro logo, purché bello evidente, quest’anno vi renderà trendy e glamour.

Approfondimento

Direttamente dagli anni ‘80 torna di moda questo taglio perfetto a 20 anni strabiliante a 50