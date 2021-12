La moda continua a farci rivivere quei meravigliosi anni in cui regnavano le pettinature cotonate, vestiti e unghie dai colori forti e decisi. Gli anni ’80 continuano a far sognare anche le generazioni di oggi con alcuni trend assolutamente da conoscere tra cui anche questi gioielli adatti per tutte le età.

Ma a dare una spolverata ai mitici anni ’80 non sono solo i gioielli, i vestiti e il trucco, ma anche questo accessorio per i capelli tutto d’amare che non può mancare nel look invernale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il trend che in pochi si aspettano e che tutti vorranno indossare per quest’inverno

Non si tratta di qualcosa in particolare, anzi, magari se si scava negli armadi è molto probabile che salti fuori uno dei cosiddetti scrunchies. Si tratta di morbidi fermacoda perfetti da abbinare su ogni capo invernale. Un vero e proprio tocco di classe che non potrà mancare per completare il nostro outfit.

Che sia per lavoro, per una uscita con le amiche o solo in casa, gli scrunchies sono il lasciapassare comodo e pratico per essere sempre in ordine. Si possono utilizzare per una classica coda di cavallo o sfruttarli per uno chignon o altre pettinature come trecce o simili.

Insomma un fermacoda di classe che non danneggia i capelli per la sua stoffa morbida. Esistono molti tipi di scrunchies e oltre al colore si può scegliere anche il tessuto. Quelli più gettonati sono sicuramente quelli in seta, chiffon e velluto.

Direttamente dagli anni ’80 questo accessorio per i capelli tutto d’amare che assolutamente non può mancare nel look invernale

Questo bellissimo fermacoda, oltre ad essere di moda è anche un ottimo alleato per i nostri capelli. Corti, lunghi, fini o folti i capelli non si danneggeranno se verranno fermati con uno scrunchie.

La fascia elastica è ricoperta dal tessuto morbido. In questo modo l’elastico che non andrà a contatto direttamente con i capelli, quando andrà rimosso non si porterà via qualche capello dalla nostra chioma. Ecco perché questi elastici sono i preferiti da tutti, soprattutto per chi ha la necessità di acconciare i capelli in tutta velocità senza provocare danni.

Approfondimento

Sono questi i motivi per cui tutti dovremmo dormire con i capelli sistemati in questo modo