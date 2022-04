Le pulizie domestiche sono spesso noiose ed in alcuni casi faticose. Fra bambini da portare a scuola, lavorare, cucinare, il problema spesso è il tempo da dedicare alle faccende domestiche. Questo è un grattacapo planetario, tant’è che moltissimi contributi sui social sono dedicati a razionalizzare le pulizie di casa.

Direttamente da TikTok, un nuovo metodo rapido per organizzare le pulizie di casa sta letteralmente spopolando perché adatto a chi non ha tempo

Numerose mamme, casalinghe e non stanno conquistando migliaia di followers proprio illustrando come si pulisce casa in poco tempo. Abbiamo già parlato in un precedente articolo del successo che sta avendo il metodo di riordino o di pulizie straordinarie, chiamato Metodo della morte svedese. Questo metodo si contrappone al genio giapponese del decluttering, Marie Kondo. La giovane nipponica dopo libri e una serie Netflix a lei dedicata può essere considerata la pioniera delle web-pulizie. In questo articolo andremo invece a parlare del metodo di una mamma di due bambini Nicole Kerr che ha fatto furore su TikTok.

Il metodo della signora delle mosche

Il metodo in sé è abbastanza semplice ma evidentemente la formula del suo successo sta proprio nella sua semplicità. Ecco in cosa consiste. Ogni giorno bisogna puntare un timer di quindici minuti e concentrarsi su un’unica stanza. In questo quarto d’ora dovremo riordinare e pulire quanto più possibile il locale. In più ci sarebbe un’ora per le pulizie più approfondite come cambiare le lenzuola, pulire i vetri e lavori che richiedono più tempo. Il metodo è stato chiamato “delle mosche” in quanto la stessa mamma americana dice di essersi ispirata al blog “la signora delle mosche”. Come afferma quest’ultima così come la nostra casa non si sarà sporcata in un giorno, anche le pulizie non potranno svolgersi in un solo giorno a settimana. La Kerr posta anche dei video con cui spiega come sbrigare con una buona routine quotidiana le faccende più impellenti.

Le operazioni di routine

La sera dopo cena, la Tiktoker, lava i piatti e prepara la borsa e gli zaini per i figli. Poi imposta un timer per due minuti in cui riordina il salotto dai giocattoli sparsi etc.

La mattina successiva avrà tempo per togliere il bucato e caricare nuovamente la lavatrice. Inoltre vanno aggiunti i 15 minuti di pulizie concentrati in una stanza.

Alla base di tutto ci sarebbe l’organizzazione delle incombenze domestiche e questo ridurrebbe notevolmente lo stress.

Direttamente da TikTok, un nuovo metodo rapido per organizzare le pulizie di casa ha guadagnato oltre 700 mila visualizzazioni. Il metodo della signora delle mosche è, infatti, ormai seguito da migliaia di persone soddisfatte.

