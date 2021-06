Con la bella stagione le occasioni per stare all’aperto immersi nella natura sono sempre più numerose. Questo, tuttavia, si accompagna spesso ad un bucato più difficile da gestire: tra macchie d’erba e di fango, non è semplice ottenere un pulito perfetto. Ecco, quindi, che questo prodotto ci viene in aiuto per eliminare le macchie di fango.

Diremo addio per sempre alle macchie di fango con questi passaggi estremamente efficaci

Anche se le macchie più temute di tutte sono quelle d’olio e le macchie d’erba, anche le macchie di fango non scherzano. Infatti, spesso rimuovere le macchie di fango è molto più complicato del previsto, perché riesce a penetrare nelle fibre dei vestiti in profondità.

Comunque, seguendo questi semplici passaggi rimuoveremo definitivamente le macchie di fango dai vestiti:

a) eliminare gli eccessi: con un coltello, tirare via delicatamente l’eccesso di fango dai vestiti. Per questo passaggio conviene aspettare che il fango sia asciutto, per non rischiare di diffondere lo sporco;

b) bagnare con acqua fredda la macchia di fango, per ammorbidire i residui di sporco;

c) pretrattare i tessuti: il segreto per un’ottima rimozione del fango è non andare di fretta procedendo con il lavaggio classico, ma pretrattare. Esistono molti prodotti per rimuovere le macchie più ostinate sul mercato, e sono tutte valide, specialmente quelle di marche di qualità. Spruzzando il prodotto sulla macchia e lasciando agire per alcuni minuti, in ammollo in acqua, si riuscirà ad agire su ogni fibra con accuratezza;

d) aggiungere della candeggina al lavaggio: dopo aver pretrattato, aggiungendo della candeggina delicata al lavaggio, ci si libererà di ogni traccia della macchia.

Come rimuoverle senza candeggina

Insomma, con questi passaggi estremamente efficaci diremo addio per sempre alle macchie di fango. Se però non si ama utilizzare la candeggina, l’aceto sarà un ottimo sostituto.

Anche in questo caso, si comincia rimuovendo gli eccessi di fango secco. Poi si dovrà mettere il capo in ammollo in una bacinella con acqua calda, un bicchiere di aceto e alcuni cucchiai di sale grosso. Dopo circa mezz’ora, risciacquare e ripetere l’operazione, fino a quando l’acqua non sarà più sporca. Infine, lavare normalmente in lavatrice.

