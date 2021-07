Tra i molti lati positivi della stagione estiva, esistono anche alcuni lati negativi da dover affrontare. Primo tra tutti, il trauma della ceretta. Certo non è d’obbligo e non tutti usano questo metodo per prepararsi all’estate e alla prova costume, ma è una delle scelte più comuni. Eppure, nonostante i diversi vantaggi della ceretta come metodo di depilazione, è sicuramente una pratica dolorosa.

Fortunatamente, negli ultimi tempi è sempre più semplice trovare alternative migliori che a parità di risultato, offrono un confort decisamente migliore. E continuando a leggere, vedremo come essere sempre perfetti e senza peli indesiderati con il minimo dolore possibile.

Diremo addio al dolore durante questo trattamento con questa alternativa delicata ed efficace

Negli ultimi tempi è possibile domandare a molti centri estetici di fare la depilazione con la resina, invece che con la cera. La resina è un sistema di depilazione abbastanza recente che grazie alla sua grande aderenza riesce ad avvolgere ogni pelo alla perfezione. In questo modo, poi, con lo strappo si rimuoverà il pelo dal follicolo in modo delicato, ma efficace.

Questo metodo di depilazione è l’ideale per chi ha la pelle sensibile e per tutti coloro che sono stufi di pagare per soffrire. Infatti, la resina non si attacca alla pelle, ma solo al pelo e in questo modo non irrita la cute. In più, la resina è una scelta ecologica e rispettosa dell’ambiente, dato che è completamente naturale. Ed essendo ricca di oli essenziali ed enzimi proteolitici, nutre a fondo la pelle e rallenta la ricrescita dei peli.

Come funziona la depilazione con la resina

Con questa alternativa delicata ed efficace diremo addio al dolore durante questo trattamento ottenendo comunque risultati ottimi e duraturi. Inoltre, la resina è costituita da alcune sostanze che facilitano la depilazione, nutrono la pelle e rallentano la crescita dei peli:

Cera d’api: nella resina c’è una buona quantità di cera d’api che è ricca di enzimi proteolitici che rallentano la crescita del pelo.

L’olio essenziale di Geranio Bourbon: così come gli enzimi nella cera d’api, anche quest’olio rallenta la ricrescita inducendo inoltre una diminuzione della densità follicolare.

Oli essenziali: ulteriori oli come la larrea divaricata o la menta piperita sono degli ottimi antisettici ed antibatterici che idratano la pelle in profondità.

Per cui, questo nuovo approccio per la depilazione è perfetta per tutti, uomini e donne, per ottenere i migliori risultati senza dolore.