Esistono poche cose che ci fanno iniziare bene la giornata come quella di gustarsi una torta fatta in casa. A maggior ragione se l’abbiamo preparata con le nostre mani e con ingredienti sani e leggeri. In più, siamo reduci dalle grandi abbuffate natalizie ed è arrivato il momento di ridurre calorie e grassi. Nessuno, però, ci obbliga a rinunciare al gusto. E diremo addio a cheesecake e torta di mele dopo aver scoperto questo leggero e facilissimo dolce che non ha bisogno di burro e uova. Per prepararlo ci serviranno pochissimi ingredienti che quasi sicuramente abbiamo già in casa. Indossiamo il grembiule perché stiamo per fare felici grandi e piccini.

In questo periodo la natura ci regala frutti davvero straordinari. Abbiamo a disposizione gli agrumi, le mele e le pere. Ma soprattutto i kiwi, un frutto di cui possiamo riutilizzare anche la buccia per casa e giardino. E proprio con i kiwi prepareremo il nostro gustosissimo dolce.

Per 6 porzioni di torta al kiwi senza burro e uova ci serviranno:

6 kiwi maturi;

2 etti di farina 00;

1 etto di zucchero di canna;

70 grammi di ricotta;

50 ml di latte;

mezza bustina di lievito per dolci;

sale.

Come preparare la torta di kiwi senza burro e uova

Prendiamo uno stampo rotondo da torta e foderiamolo con della carta forno. Completata l’operazione, tagliamo i nostri kiwi a fettine e mettiamone uno strato sul fondo dello stampo. Ci serviranno per la decorazione finale.

Adesso prendiamo il resto dei kiwi e frulliamoli. Mettiamoli in una ciotola con la ricotta, il latte e lo zucchero e iniziamo a mischiare. Regoliamo di sale e continuiamo a girare fino a ottenere un composto omogeneo.

Aggiungiamo piano piano la farina mentre mischiamo e poi il lievito. Qualche altro minuto di lavorazione e poi possiamo passare l’impasto ben amalgamato nello stampo.

Non ci resta che iniziare a cuocere. Accendiamo il forno a 180 gradi e quando è ben caldo inseriamo il dolce. 50 minuti di pazienza e dovrebbe essere pronto. Se abbiamo qualche dubbio, abbiamo sempre a disposizione la prova dello stecchino.

Se lo stecchino è asciutto, togliamo dal forno e facciamo raffreddare bene prima di servire. I più golosi possono aggiungere una spolverata di zucchero a velo o qualche goccia di cioccolato fondente.

