L’alitosi è un problema molto comune che è capitato almeno una volta a tutti. La mattina quando ci si sveglia, ad esempio. Non è qualcosa di cui vergognarsi, ma è vero anche che si tratta di un disturbo fastidioso che può provocare delle reazioni poco piacevoli soprattutto negli interlocutori.

Gli Esperti di Salute e Benessere della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora fatto alcune ricerche per scoprire quali sono le reali cause del problema, come si può lavorarci su e perché è più facile di quanto si pensi sconfiggerlo. Perché dire basta all’alito cattivo è possibile seguendo questi consigli.

I medici concordano sul fatto che il problema abbia un’origine precisa nella maggior parte dei casi. Si tratta infatti dei batteri che risiedono nel cavo orale e metabolizzano residui di cibo producendo sostanze volatili. In particolare, gli alimenti processati sono quelli di natura proteica e questo provoca la presenza di zolfo. Proprio lo zolfo provoca l’alitosi.

Quali sono le cause

Il lavoro di questi batteri è favorito dai lunghi digiuni oppure da un’eccessiva secchezza delle fauci, esattamente come accade dopo una notte di sonno. I batteri che provocano l’alito cattivo si trovano soprattutto sulla lingua. Infatti un’altra causa di alitosi è la scarsa igiene orale e malattie tipiche come gengiviti, carie o parodontiti. Altre patologie che concorrono sono sinusiti, riniti e ovviamente il fumo di sigaretta, ma anche bronchite cronica, malattie epatiche e renali e il diabete.

Tutti sanno che anche alcuni cibi favoriscono questo fastidio. Ad esempio aglio, cipolle, porri e altri alimenti del genere, in particolare cibi proteici di origine animale: sono questi gli alimenti che producono più zolfo in assoluto.

Dire basta all’alito cattivo è possibile seguendo questi consigli

Come disfarsi dunque di questo fastidioso problema? Secondo gli esperti è inutile lavarsi i denti più e più volte al giorno. Innanzitutto bisogna rivolgersi al proprio medico per identificare e curare alcune delle eventuali malattie prima elencate. L’igiene orale è la cosa più importante, con collutorio e spazzolamento della lingua per eliminare la classica ‘patina bianca’. Evitare alcool, fumo e i cibi ‘maledetti’, non saltare i pasti e bere il giusto sono tutti ottimi consigli. Anche assumere dei probiotici può aiutare. Se tutto il resto non funziona, si può ricorrere alla decontaminazione laser.