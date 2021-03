Il pollo è una delle carni magre più apprezzate dai dietologi e spesso per questo motivo è considerata poco accattivante. Oggi spieghiamo perché non è così proponendo una preparazione particolarmente gustosa. Ecco come dire addio alla triste e insipida fettina di pollo con questa deliziosa ricetta di origine orientale.

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone

Ecco dunque la lista degli ingredienti che bisogna procurarsi al supermercato:

a) 400 grammi di pollo o tacchino;

b) tre porri di dimensioni medio-grandi;

c) una cipolla piccola;

d) un pezzo di zenzero;

e) olio extravergine di oliva, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) salsa di soia, quanto basta (passaggio facoltativo).

Il procedimento da seguire

Prendere i 400 grammi di carne bianca e appoggiarla su un tagliere pulito per poterla tagliare a fette spesse circa un dito. Metterle da parte.

Lavare i porri sotto l’acqua corrente e privarli delle parti di scarto verdi. Triturarli finemente. Effettuare la stessa operazione con la cipolla.

Prendere una padella e metterla su un fornello a fiamma media. Versare dentro un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Gettare dentro gli ortaggi e farli rosolare per un paio di minuti. Aggiungere sale e pepe. Inserire all’interno anche le fette di pollo. Farle dorare per altri 5 minuti su entrambi i lati.

Nel frattempo prendere il pezzo di zenzero e pelarlo grossolanamente con un pelapatate. Prendere una grattugia e sfregarcelo sopra. Aggiungerlo secondo gusto al composto.

Se si desidera, aggiungere anche della salsa di soia facendo però attenzione a non salare troppo.

Oggi abbiamo spiegato come dire addio alla triste e insipida fettina di pollo con questa deliziosa ricetta di origine orientale. Se si vogliono scoprire altre ricette asiatiche che possano allietare i nostri pranzi e le nostre cene in maniera fantasiosa, consigliamo di consultare questo articolo dal titolo “Uno sfizioso primo piatto di origine cinese da servire per cena” al seguente link.