Avere una regolarità intestinale è sinonimo di benessere. Purtroppo possono capitare dei periodi in cui si ha difficoltà ad andare in bagno. Questo provoca gonfiore addominale ma nella più grave delle ipotesi anche le emorroidi e le ragadi, a causa dello sforzo. Sicuramente la stitichezza rappresenta una situazione di disagio, anche per pochi giorni. Le cause principali della stitichezza sono la cattiva alimentazione, la poca idratazione e la troppa sedentarietà. Fattori che comunque sono facilmente migliorabili con pochi sforzi che, a loro volta, faciliterebbero la risoluzione del problema.

Quindi prima di tutto occorrerebbe cambiare le abitudini alimentari e inserire nella propria dieta una maggiore quantità di frutta e verdura. Importante è poi bere 2l di acqua al giorno. Idratare il proprio corpo è essenziale per la salute e il benessere in generale. Ultimo ma non per importanza, bisogna fare attività fisica ed evitare di stare per troppo tempo seduti.

Insieme a queste indicazioni semplici ma fondamentali per raggiungere la regolarità intestinale, vediamo i rimedi naturali. Dire addio alla stitichezza e al gonfiore addominale si può grazie a questi alimenti che nessuno si aspetterebbe.

Alimenti con fibre

Ciò che stimola il colon per l’evacuazione sono le fibre. Dunque è essenziale assumere tante fibre quotidianamente. Gli alimenti che contengono una maggiore quantità di fibre sono:

a) verdure e ortaggi come carciofi, patate, carote e finocchi;

b) avena, farro, riso, orzo;

c) piselli, fagioli e lenticchie;

d) prugne secche;

e) kiwi, pere, frutti rossi e fichi;

f) miele.

I semi contro il gonfiore

Anche i semi oleosi hanno effetti lassativi. In particolare: semi di lino e semi di zucca e la frutta secca come arachidi, mandorle e noci.

Gli estratti delle piante

Le piante principali che favoriscono la regolarità intestinale e che si possono assumere tramite tisane e infusi sono il tarassaco, la liquirizia, la senna, il rabarbaro e la betulla.

