Dire addio alla puzza d’ascella con questi deodoranti fai da te completamente naturali ed economici

Puzzare è uno di quei verbi che non si vorrebbe mai pronunciare. Né quando l’odore è provocato da altri, né, a maggior ragione, quando siamo noi le cause principali. Con il caldo, spesso avvengono entrambe le cose e questo crea indubbiamente situazioni disagevoli. Il riferimento è, ovviamente, agli odori sgradevoli prodotti dal nostro corpo. Uno in particolare piuttosto complicato da mascherare quando ci troviamo in compagnia. Quale? Indovinate un po’…

A volte, nonostante una buona igiene personale, risulta difficile capire perché la nostra pelle emani cattivo odore. Può dipendere da come ci alimentiamo, dagli ormoni, da alcune patologie che influenzano il pH. Il sudore di alcuni di noi può essere davvero sgradevole, soprattutto in ambienti chiusi. Pensiamo a un ufficio o, peggio ancora, a un ascensore. I rimedi? Per fortuna il commercio ce ne propone davvero moltissimi. Deodoranti con fragranze di tutti i tipi. Dal gel allo spray, passando per lo stick, ci sono interi reparti di supermercati dedicati all’igiene intima.

Dire addio alla puzza d’ascella può risolverci un enorme problema

Tuttavia, come spesso accade, anche i rimedi naturali fai da te possono emendare il problema. Anzi, talvolta sono addirittura più efficaci. Non solo, possiamo scegliere anche di produrli utilizzando le fragranze che preferiamo e spendendo decisamente meno.

Il piccolo chimico che alberga in tanti di noi sarà contento di mixare insieme alcuni prodotti per ottenere un risultato molto positivo, in grado di eliminare o, comunque, limitare, il nostro problema. Si consiglia sempre, però, una visita dermatologica, in modo da capire da dove derivi il cattivo odore, quando siamo sicuri che la nostra igiene è corretta.

Come preparare un deodorante fai da te

Un bicchiere d’acqua, un paio di cucchiai di bicarbonato. Questi sono gli ingredienti principali del nostro deodorante. Facciamo riposare per una notte, quindi filtriamo in uno spruzzino o in una vecchia confezione spray appositamente disinfettata. Questa può essere già una buona base, poi, se vogliamo, possiamo arricchirla. Con del succo di limone, con qualche goccia di olio essenziale, magari anche quello fai da te.

Oppure possiamo prepararlo in modo diverso. Non più spray, ma cremoso. Bisogna acquistare il burro di karité, scioglierlo a bagnomaria, unire il bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale a scelta, meglio se accompagnato anche dal tea tree o da quello di mandorla. Versiamo il composto in un barattolo, lasciamo raffreddare e solidificare e a quel punto il nostro deodorante sarà pronto per essere spalmato.

Abbiamo visto, dunque, come dire addio alla puzza d’ascella grazie alla creazione di questi deodoranti fai da te con prodotti naturali. Un modo per abbinare la nostra creatività all’utilità di ottenere un prodotto che possa limitare al massimo un problema davvero fastidioso spendendo decisamente poco.