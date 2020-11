Capita di togliersi le scarpe in un negozio e sentire del cattivo odore che ci dà vergogna. Pensiamo che eliminare questo odore sia difficile e invece ci sono un paio di sistemi molto semplici che possono venire in nostro aiuto. Ecco allora come dire addio al cattivo odore delle scarpe con un paio di sistemi semplici e veloci.

Da dove viene il cattivo odore

Bisogna dire che se le nostre scarpe odorano di cattivo, la causa si trova nei nostri piedi. Per vedere come si fa ad eliminare il cattivo odore dai piedi.

Un consiglio che si può dare è di lavare ogni sera i piedi, prima di andare a letto e di cambiare ogni giorno i calzini, per mantenere una massima igiene. Per approfondire l’argomento ecco allora come eliminare la puzza dai piedi.

Dire addio al cattivo odore delle scarpe con un paio di sistemi semplici e veloci. Un po’ di polvere bianca

Una volta che l’odore è passato alle scarpe, questo vi ci si installa se non facciamo nulla per eliminarlo. Un consiglio molto semplice e relativamente veloce è di utilizzare del bicarbonato di sodio. Diciamo che è un metodo relativamente veloce perché sfrutteremo il tempo che non utilizziamo le scarpe, cioè le ore notturne.

All’interno delle scarpe, sulle solette, perché in genere è lì che si installa la puzza, si sparge un po’ di bicarbonato di sodio. La sua capacità antimicotica in questo caso ci sarà di grande aiuto. Il bicarbonato ha la proprietà di combattere i funghi, all’origine in genere del cattivo odore. Al mattino, prendendo le scarpe ci accorgeremo con sorpresa che l’odore sarà scomparso.

Il bicarbonato può essere utilizzato allo stesso modo anche in un bagno caldo per i nostri piedi.

Qualche essenza particolare

Stesse proprietà antifungine del bicarbonato sono state riconosciute anche alla lavanda. Con essa altre essenze possono combattere questo fastidio, come timo, chiodi di garofano, basilico, rosmarino, bergamotto, mandarino, e tee tree. La lavanda dona anche un piacevole odore ai piedi preservando meglio la possibilità che si formino dei cattivi odori, sia nelle scarpe che ai piedi. È un’essenza che si addice bene al corpo. Basta qualche goccia molto profumata di olio essenziale da diluire in una piccola quantità d’acqua, e con un passaggio all’interno delle scarpe, le ritroveremo belle e profumate al nostro risveglio.

Ecco due semplici consigli per eliminare il cattivo odore dalle scarpe in modo sicuri e veloce.