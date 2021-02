Può accadere di avvertire un cattivo odore nella propria casa. Nonostante la costante pulizia e l’olio di gomito nel lavaggio di mobili e pavimenti, il nostro appartamento non profuma come vorremmo. La causa si potrebbe ricercare nelle tubature del bagno e della cucina. Infatti, può succedere che, a causa dei condotti d’acqua, si avverta uno sgradevole tanfo dovuto alla muffa che si è creata al loro interno. Potremmo di sicuro usare degli spray appositi. Ma, invece di spendere soldi e utilizzare prodotti chimici, possiamo anche ricorrere ai rimedi della nonna. Dunque, vediamo come dire addio ai cattivi odori nelle tubature di casa con questi ingredienti naturali!

La soluzione contro i cattivi odori delle tubature

L’uso di detersivi, saponi e detergenti chimici, può causare la formazione di cattivi odori nelle tubature. Si tratta di abitudini molto comuni, che hanno quasi tutti. E in pochi ne conoscono le conseguenze. Perciò, possiamo creare un pratico composto che ci aiuti nella battaglia contro lo sporco e che renda i condotti dell’acqua profumati. Ci serviranno soltanto delle gocce di olio essenziale di aloe vera, due bustine di tè verde, dell’aceto bianco e dell’acqua bollente. E ora vediamo cosa dobbiamo fare per dire addio ai cattivi odori nelle tubature di casa con questi ingredienti naturali!

Il procedimento che dobbiamo seguire per realizzare questo rimedio della nonna

Per prima cosa prendiamo una pentola, riempiamola d’acqua e mettiamola sul fornello. Quando vedremo che ha raggiunto lo stato di ebollizione, allora sarà il momento per aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco, mescolando il tutto per bene.

Continuando a far bollire l’acqua, versiamo anche l’olio essenziale di aloe vera e, dopo qualche secondo, spegniamo il fuoco e lasciamo ammollo le due bustine di tè verde. Quando vedremo che tutti gli ingredienti della nostra soluzione sono ben amalgamati, potremo versare il tutto nel lavandino sia del bagno che della cucina. Facendo questa operazione una volta alla settimana, gli odori inizieranno a scomparire e la nostra casa sarà sempre profumata! Un altro metodo, poi, è spiegato in questo nostro precedente articolo.