Dimmi come sbadigli e ti dirò le dimensioni del tuo cervello: il legame scoperto dalla scienza

Se osserviamo con attenzione i nostri sbadigli potremmo risalire facilmente alle dimensioni del nostro cervello: lo ha scoperto la scienza con alcuni esperimenti e informazioni che ne spiegano il legame. Ecco tutto quello che ci serve sapere su questo curioso argomento.

Lo sbadiglio è un riflesso involontario del nostro corpo che consiste nel prendere molta aria e espellerne altrettanta. Di solito, questo riflesso nasce dalla presenza di stanchezza e sonno, ma non è sempre e solo così. Si può sbadigliare anche per noia, per stress oppure se si ha fame.

La scienza si è interrogata a lungo sulla funzione di questo gesto che sembra essere innato in tutti gli esseri viventi. Si pensa che l’uomo l’abbia ereditato dai primati e non c’è dubbio che sia alquanto contagioso. Nuove ricerche hanno dato, tuttavia, un’altra possibilità di comprensione: dimmi come sbadigli e ti dirò le dimensioni del tuo cervello. Proprio così, tra i due c’è un legame.

Non c’è ancora molta chiarezza sulla sua funzione specifica. Alcune ricerche hanno dimostrato un ruolo sociale, mentre questa che stiamo per analizzare ne ha dimostrato uno fisiologico che coinvolge il cervello. Cerchiamo di capire meglio che cosa hanno concluso alcuni studiosi.

Sbadigliare serve per rinfrescare il cervello: la teoria di alcuni studiosi

Nel 2007 un gruppo di ricercatori ha stabilito che lo sbadiglio potrebbe essere un bisogno legato al dover abbassare la temperatura del cervello. Sbadigliando si introduce una grande quantità di aria fresca che andrebbe a rinfrescare il cervello.

Questa teoria rimane accanto a quella della funzione sociale. Secondo alcuni esperti lo sbadiglio serve per comunicare con gli altri. Una teoria spiega che le scimmie usavano questo gesto per mostrarsi i denti reciprocamente, un’altra che serve per comunicare l’ora del riposo e un’altra ancora che abbia una funzione di aumento dell’attenzione.

Dimmi come sbadigli e ti dirò le dimensioni del tuo cervello: la ricerca scientifica

Secondo Focus, un team di ricercatori capitanati da Jorg Massen ha pubblicato uno studio sulla famosa rivista Communications Biology che proverebbe il legame tra dimensione del cervello e lunghezza dello sbadiglio. Questo è stato osservato principalmente negli animali per il momento.

La ricerca ha coinvolto, infatti, quasi 1.300 esemplari tra uccelli e mammiferi ed è stato osservato che, effettivamente, chi sbadiglia più a lungo ha un cervello più grande. Dunque, i mammiferi sbadigliano molto più a lungo degli uccelli. Questo confermerebbe la funzione dello sbadiglio di raffreddare il cervello. Un cervello più grande ha bisogno di più aria fresca per abbassare la sua temperatura.

Tuttavia, ci sono ancora molti dubbi e perplessità nella comunità scientifica e gli studi continueranno. Una risposta definitiva alla funzione dello sbadiglio, alla sua storia e il legame con la società o con il corpo non c’è ancora.