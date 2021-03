Tutti noi, sia uomini che donne, siamo costantemente alle prese con la depilazione. Difatti che sia per farsi la barba o per eliminare peli superflui su gambe e altre parti del corpo, sono diverse le volte al mese che ci ritroviamo con un rasoio in mano. Chi non utilizza questo metodo preferisce invece sfruttare i benefici della ceretta, altra soluzione alquanto efficace. In entrambi i casi, la maggior parte di noi si ritrova però a dover combattere con i fastidiosi effetti che la depilazione è solita lasciare. Dopo aver letto questo articolo però, quest’ultimi saranno solo un ricordo. Infatti dimentichiamoci segni e rossori dopo la ceretta e il rasoio con questo ottimo sistema.

Un arrossamento antiestetico

Come è normale che sia, dopo aver eliminato i peli la nostra pelle mostra dei segni, quali graffi e rossori, come conseguenza del passaggio del rasoio o della ceretta. Sono totalmente normali, e di certo non dobbiamo preoccuparcene troppo, in quanto in poche ore dovrebbero passare naturalmente. Rimane il fatto però che si tratta di arrossamenti del tutto antiestetici, che se ancora visibili fuori casa potrebbero darci fastidio. Inoltre non aiutiamo la nostra pelle se, dopo ogni volta che ci depiliamo, non utilizziamo alcuni metodi per aiutarla a riprendere il suo colore naturale. Per questo, andiamo a vederne uno. Infatti dimentichiamoci segni e rossori dopo la ceretta e il rasoio con questo ottimo sistema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Amido di riso

Questo rimedio naturale si presenta ottimo per queste situazioni, in quanto è molto semplice da preparare e, per questo, possiamo utilizzarlo ogniqualvolta decidiamo di depilarci. Basterà infatti prendere un contenitore, ed inserirci all’interno quattro cucchiai di amido di riso e mezzo bicchiere d’acqua. Andiamo a mescolare il tutto per bene e, successivamente, applichiamo il composto nelle parti che notiamo maggiorente provate dalla depilazione.

Lasciamo che il composto agisca per circa quindici minuti, dopodiché aiutandoci con dell’acqua sciacquiamo via il tutto. Ecco che, già dopo poco tempo, noteremo come la pelle acquisterà nuovamente il suo colore, non mostrando così più il rossore. Tutto ciò risulta possibile grazie al fatto che l’amido di riso presenta delle ottime proprietà lenitive e rigeneranti, di cui ovviamente non possiamo far altro che beneficiare. Prendiamola come abitudine e, con il passare del tempo, la nostra pelle ci ringrazierà. Provare per credere.