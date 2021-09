Ogni città ha il suo carattere, e ciascuna sa incantarci con una magia diversa. Ma ci sono alcune città diventate dei veri e propri magneti che attraggono persone in cerca di una vita diversa, di un lavoro o semplicemente del fascino dell’ignoto. Nella storia è successo tante volte. Nell’800 la meta degli italiani era New York, più recentemente è diventata Londra. Negli ultimi decenni anche Berlino è stata meta di sognatori, di artisti e di cervelli in fuga. Ma oggi si affaccia una nuova città che sta attirando giovani e meno giovani da tutto il mondo, e in particolare dall’Europa. I pregi di questa nuova meta sono tantissimi. Scopriamo di quale città stiamo parlando e se potrebbe essere una meta ideale anche per noi.

Dimentichiamoci Londra e Berlino, è questa la capitale diventata la meta più ambita dagli expats

Ma di quale capitale stiamo parlando? Dell’insospettabile Atene, capitale della Grecia. Città più grande del Paese, Atene ospita quasi 4 milioni di persone. Tra i quali ci sono tantissimi expats, cioè lavoratori o pensionati che hanno deciso di lasciare il proprio Paese di origine per una vita diversa altrove. Atene diventa sempre più attraente non soltanto per i lavoratori in smart working o per giovani laureati in cerca di fortuna, ma anche per famiglie e pensionati. Ma che cosa rende Atene un nuovo centro della scena internazionale? Dimentichiamoci Londra e Berlino, è questa la capitale diventata la meta più ambita dagli expats.

Gli artisti dicono che Atene è la nuova Berlino

Certamente i prezzi degli affitti più bassi rispetto alla media europea sono stati un punto di attrazione per moltissimi artisti, designer, musicisti e creativi. La scena artistica ateniese è in piena fioritura. Non soltanto sono stati aperti nuovi musei e gallerie d’arte, ma anche le strade della città si stanno trasformando in un museo di arte contemporanea a cielo aperto. Moltissimi artisti hanno scelto Atene come loro nuova casa.

Ma anche per chi ha uno stile di vita più tradizionale, le opportunità non mancano.

I prezzi degli immobili sono bassi e la qualità della vita è alta

Come tutti sappiamo, la Grecia ha risentito pesantemente della crisi finanziaria globale. Il mercato immobiliare è crollato, e si sta riprendendo solo in questo periodo. Ad Atene i prezzi degli immobili sono ancora molto bassi rispetto ad altre capitali europee. Per di più, il clima è favorevole tutto l’anno, il cibo non ha nulla da invidiare a quello di altre famose cucine internazionali, e i greci sono un popolo famoso per la sua ospitalità. Se stiamo cercando casa all’estero, forse Atene potrebbe diventare la nostra nuova meta.