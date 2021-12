Il pile è un tessuto ormai molto diffuso per gli infiniti vantaggi che offre. Non solo è fra i tessuti più caldi per l’inverno ma è considerato anche perfetto materiale tecnico per praticare sport di montagna. È leggero e soprattutto non pizzica come la lana. In pochi sanno però che il pile è una tela di poliestere prodotta a partire dalle scaglie (flakes) di bottiglie di plastica riciclabile. Bisogna però conoscere se tale filato di poliestere è stato unito ad altri materiali come la lana o il cotone. Possiamo trovare, infatti, il micro-pile, il pile di lana, il pile stretch o il pile waffle con uno strato interno antiumidità. Per una corretta cura dei nostri capi in pile occorre sapere leggere l’etichetta, lavarli e asciugarli correttamente. In questo articolo spiegheremo come.

Dimentichiamoci gli antiestetici pallini e i pile consunti e lucidi, ecco 5 dritte salva tessuto

Il primo passo per evitare che la trama formi gli orribili pallini è guardare bene il capo già prima dell’acquisto. Questo fenomeno detto pilling se già in luce al negozio dovrà indurci a scegliere un altro capo. La formazione dei pelucchi è decisamente brutta a vedersi ma soprattutto rende meno efficace la funzione di isolamento termico. Solitamente però il pilling si verifica con l’usura o il lavaggio e quindi ecco come trattare il pile.

Come si lava il pile in lavatrice?

Occorre sempre leggere le istruzioni di lavaggio in etichetta perché come detto ci sono anche pile di lana e in questo caso sceglieremo il ciclo ad hoc. I capi vanno messi a rovescio e le cerniere chiuse. Imposteremo il lavaggio delicati a 30 gradi con centrifuga al minimo. Ricordiamo di non utilizzare mai l’ammorbidente con i capi in pile perché potrebbe deteriorarne la qualità. Anche se si tratta di una giacca o dei pantaloni bianchi un po’ ingialliti non utilizziamo la candeggina.

Corretta asciugatura

Il pile non va assolutamente stirato, anche se appare con qualche piega di troppo. Basterà appendere l’indumento su una gruccia e lasciarlo asciugare da solo. In alternativa possiamo usare il programma rapido dell’asciugatrice ma questo tessuto è pronto rapidamente una volta uscito dalla lavatrice.

Come togliere gli antiestetici pallini dal pile

Gli esperti consigliano una leggerissima passata con la pietra pomice. Noi consigliamo di provare prima l’effetto su una parte nascosta del capo, all’interno delle tasche ad esempio. Dobbiamo togliere i pelucchi, non rovinando però il tessuto. Ricordiamoci sempre che il senso durante il movimento abrasivo dovrà seguire quello della trama del filato. Mai quindi procedere contropelo, dal basso verso l’alto.

Come riporre i capi in pile

Nell’armadio i capi in pile potrebbero prendere brutte pieghe o se vi sia lo sfregamento con altri capi, portare all’odiato peeling. Si ripongono quindi a rovescio.

Approfondimento

Come lavare una coperta di pile?