Gli eventi enogastronomici e folkloristici alla scoperta delle bellezze dell’Italia ormai possiamo metterceli alle spalle. Il Governo ha emanato nuove norme per contenere il contagio da coronavirus. Dunque, dimentichiamoci di feste e sagre nel periodo autunnale.

Gli italiani, però, ne sono già consapevoli. Infatti, Coldiretti ha condotto una indagine ed ha scoperto che il 73% degli intervistati ha ormai messo da parte la voglia di partecipare ad eventi enogastronomici e folkloristici. Il nuovo Dpcm rende ancora più difficile la vita al comparto. Dopo il Ferragosto più brutto della storia, gli italiani affrontano un autunno peggiore.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Tra ottobre e novembre, in lungo e largo per l’Italia, si svolgono varie sagre delle castagne, del tartufo e dei funghi porcini. In effetti, tutto il mondo che gravita intorno al settore prevede uno spaventoso calo di fatturati. Anzi, la paura sale ancora di più.

La previsione di un autunno-inverno senza sagre è più che realistica. Molte associazioni, comuni hanno già cancellato eventi di questo tipo.

Quanti soldi genera il settore

Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, fa i conti con le perdite in termini di fatturato. Il giro d’affari delle sagre è di circa 900 milioni di euro. Gli italiani, quando vanno alle sagre, spendono in media in un anno circa 20 euro.

I danni non sono solo per chi organizza ma anche per chi vende i prodotti locali in occasione di queste manifestazioni. Inoltre la crisi delle sagre colpisce i circa 34 mila operatori ambulanti del settore alimentare.

Il Covid ha messo il bastone tra le ruote

Quindi, lo scenario è allarmante. Durante questi eventi far rispettare le regole principali anti-Covid è una impresa ardua e giustamente, gli organizzatori non se la sentono di rischiare. Il pericolo di assembramenti è dietro l’angolo.

Sagre, fiere e mercati di paese in Italia, hanno un futuro segnato. Fino ad oggi, hanno rappresentato un momento conviviale alternativo. Dimentichiamoci di feste e sagre nel periodo autunnale sia nelle località più turistiche, ma anche nelle aree interne.