Ammettiamolo, anche noi facciamo parte di quella categoria di persone che, nei momenti meno opportuni, riusciamo a vedere l’armadio completamente vuoto, senza alternative. In realtà è sempre pieno di vestiti che ci rappresentano, dei nostri colori in palette, di tonalità che meglio descrivono chi siamo. Ma capita spesso di scoraggiarci, soprattutto quando dobbiamo renderci formali o eleganti per un meeting in ufficio, un evento formale o una ricorrenza stabilita. Pensiamo sempre di dover strafare, usare un giusto dettaglio, una chicca che possa far risaltare meglio la nostra eleganza. In alcune situazioni è l’occasione giusta per acquistare qualcosa di nuovo, in altre, basta rovistare un po’ per trovare l’elemento giusto.

Abbigliamento, tendenze e versatilità

La moda, fortunatamente o sfortunatamente, offre tutta una serie di alternative per qualsiasi occasione. Ogni fisicità, ogni forma e ogni spigolo trova la sua zona di confort per diverse situazioni. Dal casual allo sportivo, per finire nell’elegante più ingessato. E anche il 2022 non viene meno a questa convenzione ormai regola. Abbiamo spesso parlato di abbigliamento e di cosa indossare nelle situazioni più disparate. Per esempio, in questo articolo, abbiamo visto come una semplicissima gonna possa trasformarsi in un elemento di confort per diverse occasioni, anche quelle più formali.

Dimentichiamoci del mal di testa da camerino, è questa la fantasia perfetta ed elegante per un vestito che non va mai fuori moda

Anche per le più complicante situazioni che richiedono “giacca e cravatta” esiste la soluzione perfetta e sta proprio sotto i nostri occhi. Quando si tratta di vestiti, la stagione primavera estate 2022 porta con sé taglio monospalla, balze e tocchi preppy come elementi eleganti del momento.

Matrimoni, comunioni, battesimi, feste di compleanno o riunioni in ufficio, possono trovare il giusto look con un solo elemento importante. Il vestito con stampa. Sottovalutato da moltissimi, è un capo che dovremmo avere tutti nell’armadio. La loro fantasia, rispetto ad un monocolore, ci lascia la possibilità di non dover decidere su accessori appariscenti e ingombranti. Con una stampa floreale, animalier, a scacchi, con quadri o cerchi richiede dei delicati accessori alle orecchie e una scarpa comodissima, magari con un tacco a campana. Niente di più semplice per renderci fantastici anche quando, ormai, abbiamo perso le speranze. Basta indossarlo con un paio di collant 20 denari color nero fumo e potremo essere davvero le regine della festa. Dimentichiamoci del mal di testa da camerino, basta solo scegliere la fantasia più adatta a noi.

Approfondimento

