Uno dei prodotti più consigliati e, purtroppo, più utilizzati a sproposito per le pulizie di casa è il bicarbonato. Molte guide su internet, infatti, attribuiscono a questo ingrediente proprietà che non possiede. Quante volte, ad esempio, abbiamo letto, e sentito anche in televisione, che il bicarbonato pulisce, sgrassa o, addirittura, igienizza? Bene, nulla di tutto questo corrisponde alla realtà.

Infatti, il bicarbonato è soltanto un sale che, se unito insieme all’acqua, crea una soluzione alcalina (debole) e quindi priva di qualsiasi proprietà pulente. Al massimo, potremmo utilizzarlo nelle pulizie per sfruttare la sua azione “meccanica”. Infatti, se mescolato insieme alla glicerina, ad esempio, può essere utile per pulire i sanitari in ceramica o le superfici in marmo.

Anche per quanto riguarda la pulizia del forno, quindi, è meglio utilizzare altri prodotti al posto del bicarbonato. Nelle prossime righe sveleremo una soluzione molto più efficace che ci farà ottenere risultati davvero straordinari.

Dimentichiamoci del bicarbonato perché è questo lo sgrassatore multiuso che farà rispendere il forno di casa

Per pulire e sgrassare efficacemente tutte le parti del forno, soprattutto quelle più incrostate, ci serviranno soltanto due ingredienti facilmente reperibili.

Il primo è il detersivo per i piatti, che è un ottimo tensioattivo e costa veramente poco. Grazie alle sue proprietà, esso è in grado di sradicare lo sporco dalle superfici e di portarlo via con sé tramite l’azione dell’acqua. Con questo prodotto potremmo quindi potenzialmente pulire di tutto, persino il fondo nero e le pareti del WC.

Il secondo ingrediente, invece, è la cenere. Questo prodotto, che le nostre nonne conoscevano molto bene, è davvero utilissimo per le pulizie. Infatti, la cenere è un composto alcalino che contiene vari elementi interessanti. Tra questi ricordiamo, ad esempio, i silicati (sequestranti che catturano la sporcizia) ed i carbonati.

Dosaggio e modalità di utilizzo

Per preparare questo sgrassatore super efficace, avremo bisogno di:

500 ml di acqua del rubinetto;

10 g di detersivo per i piatti ecologico;

50 g di cenere.

Una volta ottenuti questi ingredienti, versiamo la cenere all’interno dell’acqua e lasciamola in ammollo per 24 ore, mescolando ogni tanto. Trascorso il tempo necessario, filtriamo la soluzione più volte, così da ottenere un’acqua opaca e priva di residui. Questa soluzione contiene già al suo interno idrossido di potassio (o potassa caustica) che penetra nel grasso rimuovendolo con facilità. A questo punto, per potenziare maggiormente il composto, aggiungiamo il detersivo per i piatti. Fatto ciò, mescoliamo per bene e versiamo il tutto all’interno di un flacone spray.

Ora non ci resta che spruzzare la soluzione su tutte le pareti del forno, anche quella in alto dove risiede la serpentina. Lasciamo agire per un’ora (o tutta la notte, in caso di incrostazioni ostinate) e, infine, puliamo passando soltanto una spugna bagnata. Quindi, dimentichiamoci del bicarbonato perché per pulire il forno possiamo adottare questa soluzione efficace e praticamente a costo zero. Nel caso in cui non avessimo a disposizione della cenere, basterà sostituirla con del sale e creare una pappetta granulosa e sgrassante, senza l’aggiunta di acqua.

Lettura consigliata

Altro che aceto, ecco i migliori igienizzanti per lavatrice che allontanano i cattivi odori e ammazzano i batteri