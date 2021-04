Chi, guardandosi allo specchio, nota sempre dei punti neri sul proprio naso, o sul mento o, in generale, sul viso, dovrebbe assolutamente leggere questo articolo. Parleremo di un rimedio del tutto naturale ma molto efficace per rimuovere queste imperfezioni.

Non promettiamo miracoli, ma un valido miglioramento della parte trattata con questo rimedio. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dimentichiamoci dei punti neri sul viso grazie a questo ingrediente magico e naturale a cui nessuno avrebbe mai pensato.

Cosa sono e perché si formano

I punti neri, noti anche come comedoni, sono imperfezioni della pelle prodotti dall’accumulo di sebo, cheratina e di batteri. Queste sostanze si accumulano all’interno dei follicoli peliferi e li occludono, formando i comedoni. Se queste sostanze vengono a contatto con l’aria, si ossidano e assumono una colorazione scura, creando i cosiddetti “punti neri”.

Queste piccole imperfezioni cutanee non sono legate all’età. Infatti non sono una prerogativa degli adolescenti in via di sviluppo, navi in tempesta nel mare degli squilibri ormonali, ma anche delle persone più adulte. I punti neri nascono per diversi motivi: possono essere il risultato dell’utilizzo di prodotti cosmetici non adatti al nostro tipo di pelle, di uno stile di vita disordinato, di cattive abitudini (e si pensi, ad esempio, al fumo), o di una sbagliata cura della nostra cute.

Se non vengono trattati, i punti neri lasciano dei veri e propri solchi all’interno della pelle che solo con il tempo e con i trattamenti giusti, possono diventare sempre meno evidenti.

Il rimedio naturale per combatterli

Le pubblicità e i social network ci bombardano con l’idea di una pelle perfetta, che non ha quasi mai riscontro con la realtà (tranne casi rarissimi!). I prodotti per la pelle costano molto e, spesso, non fanno ottenere i risultati sperati. Ecco perché possiamo provare a contrastare questo problema con due ingredienti naturali che, di solito, utilizziamo in cucina. Stiamo parlando di miele e cannella.

Questi due ingredienti hanno proprietà molto utili anche nel trattamento dei problemi della pelle. Basterà prendere un cucchiaio di cannella in polvere e uno di miele, miscelare bene il tutto e stendere il composto ottenuto sulla zona interessata dai punti neri, ad esempio naso o mento.

Lasciamo in posa per circa dieci minuti e poi risciacquiamo accuratamente la parte. Dimentichiamoci dei punti neri sul viso grazie a questo ingrediente magico e naturale a cui nessuno avrebbe mai pensato. E per scoprire come eliminare occhiaie e occhi gonfi, cliccare qui.