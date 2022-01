Le festività sono quasi al termine, ma c’è ancora qualche giorno per poter mangiare con gusto qualche sfiziosità senza pensare troppo alle calorie. La ricetta che segue intende proprio stupire tutti per gusto, ma anche alla vista. All’apparenza, infatti, sembra un famosissimo piatto italiano, eppure si tratta di un ottimo antipasto originale. Prepararlo è davvero semplice e piuttosto veloce.

Quindi, dimentichiamo le prevedibili tartine perché l’antipasto prezioso delle ricorrenze è questa torta rustica salata che sembra una pizza solo all’apparenza. Ecco la lista degli ingredienti necessari per prepararla e il veloce procedimento per non saltare neanche un passaggio.

Ingredienti per la torta rustica con patate e porchetta (4 porzioni)

un rotolo di pasta sfoglia;

200 grammi di patate;

250 grammi di porchetta affettata;

100 grammi di mozzarella;

un tuorlo;

parmigiano grattugiato q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Questa pizza rustica con porchetta e patate si prepara velocemente in forno

Per preparare questa torta rustica che ricorda molto una pizza bisognerà iniziare proprio dalle patate. Occorrerà affettarle in fette spesse pochi millimetri. Poi, condirle con sale, pepe, olio e rosmarino.

In una teglia tonda, foderata da carta forno, stendere la pasta sfoglia e praticare qualche buco con i lembi di una forchetta. Questo aiuterà a far fuoriuscire il vapore e a ottenere una torta fragrante e asciutta al punto giusto.

Stendere sulla pasta sfoglia le sottili fette di porchetta. Andrà bene anche quella affettata dal salumiere. Poi, disporre anche la patate accanto alla pancetta.

Occorrerà distribuire patate e pancetta in modo ordinato, perché entrambi gli ingredienti resteranno ben visibili. Aggiungere anche la mozzarella tagliata in piccoli cubetti e il parmigiano grattugiato.

Quindi, chiudere i bordi verso l’interno, per creare come un’arricciatura. Spennellare i bordi con il tuorlo d’uovo. E, per ottenere un bordo ancor più croccante, è possibile aggiungere al tuorlo un po’ di latte o un goccio di miele.

Cuocere in forno a modalità statica e preriscaldato a 180 gradi per una mezz’oretta. Servire ben calda e croccante, anche terminando la cottura con qualche minuto di grill.

