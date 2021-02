La password del WI FI su Windows è un po’ una croce. Per questioni di sicurezza, infatti, da nessuna parte sul sistema operativo è possibile visualizzarla una volta memorizzata. E quanto è facile dimenticarla! Appuntata su qualche foglietto, oppure relegata dietro il modem che magari si trova in un’altra stanza. Riconnettersi alla rete se c’è bisogno può diventare fastidiosissimo. E come fare se si è dimenticato la password del WI FI?

Ma attenzione. C’è un metodo semplicissimo, in realtà, per andare a cercare e trovare la password del WI FI perduta, direttamente sul computer che si sta usando. Bastano alcuni comandi facili, che si possono facilmente copiare e incollare da questa guida. Gli esperti di tecnologia di ProiezionidiBorsa hanno pensato a tutto per rendere più facile il sistema.

Dimenticato la password del WI FI? Ecco come recuperarla su Windows senza pagare un centesimo

Si tratta di un trucco velocissimo che non porterà via più di due minuti. Non c’è da spaventarsi: si tratterà di usare un programma conosciutissimo dagli utenti più navigati, ovvero il prompt dei comandi. Un sistema su cui si basa tutto Windows e con il quale si può davvero controllare il proprio computer fino all’ultima sua parte.

Come si arriva allora a questo programma, che sembra così astruso e difficile da utilizzare? In realtà è estremamente facile. Basta aprire il comando ‘Esegui’ usando la combinazione di tasti Windows+R. Il tasto Windows è, sulla tastiera, quello tra CTRL e Alt. Non bisogna essere degli hacker!

Nel campo di ricerca che si aprirà bisogna scrivere ‘cmd’ – senza apicetti, attenzione – e poi dare Invio. Si aprirà allora il misterioso Prompt dei comandi, nel quale bisognerà scrivere questo comando copiandolo e incollandolo, magari: netsh wlan show profile name= NOME_DELLA_RETE_WIFI key=clear

Non bisogna dimenticarsi di sostituire NOME_DELLA_RETE_WIFI con il nome esatto della propria rete WI FI. Premendo Invio, il Prompt restituirà un documento nel quale, alla voce ‘Key Content’, sarà riportata la password del WI FI che si stava cercando. Semplice, veloce e gratuito, a differenza di tante app che vengono vendute per fare la stessa cosa!