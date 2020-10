Cosa pensate quando sentite dire Polaroid? Sicuramente la prima cosa a venirci in mente è la tipica fotografia istantanea con il bordino bianco. Questa, infatti, ha reso celebre quest’azienda specializzata in foto. L’avvento della tecnologia e delle macchine fotografiche digitali ha, però, dato un brutto colpo a questo settore. Sono in pochi, infatti, ormai, a utilizzare macchine analogiche. La Polaroid si è quindi avventurata in altri settori. Dimenticate le foto, ora la Polaroid produce questi prodotti inaspettati.

Tanti prodotti di successo

Negli anni la Polaroid ha provato più volte a produrre nuovi prodotti. E il tutto cercando di stare al passo con la tecnologia. L’azienda è nata producendo filtri polarizzatori. È però con l’avvento delle pellicole autosviluppanti che è arrivato il vero successo. In combinazione con le macchine fotografiche istantanee, queste pellicole permettevano di avere una foto sviluppata in pochi minuti.

Con l’avvento delle macchine digitali, Polaroid ha unito le pellicole istantanee con questa tecnologia. Dopodiché l’azienda è passata su smartphone, producendo un’app che consente di trasformare le foto in video. Il tutto sempre con la caratteristica cornice bianca. Nel 2013, infine, sono arrivati sul mercato due tablet firmati Polaroid. Solo di recente l’azienda ha deciso di cambiare completamente rotta. Ecco come.

Dimenticate le foto, ora la Polaroid produce questi prodotti inaspettati

Ebbene sì, oggi la Polaroid produce anche apparecchi acustici. Con un improvviso cambio di rotta, il brand è passato dalle macchine fotografiche a una tecnologia molto diversa. Questo in seguito all’acquisizione di Polaroid da parte di Impossible Projects. Non è raro, infatti, oggi vedere in tv pubblicità di questi nuovi prodotti. Mantenendo il marchio Polaroid e il simbolo della cornice bianca, l’azienda spera così di attirare i fedelissimi amanti della Polaroid.

Perché, diciamocelo, alcuni di quelli che un tempo fotografavano con la macchinette istantanee oggi, forse, hanno bisogno di un aiuto per sentire meglio. Il lancio di questi prodotti ha dato un segnale chiaro e definitivo. Ormai certi settori, benché abbiano provato a resistere per anni all’avvento delle nuove tecnologie, devono, ora, necessariamente reinventarsi.