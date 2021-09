La situazione è più o meno questa: siamo davanti al bancomat, dobbiamo inserire il pin e ci fermiamo a fissare la tastiera. Oppure siamo alla cassa del supermercato, la coda aumenta, è il momento di pagare e dopo aver inserito la carta non ricordiamo il codice pin.

Queste sono solo alcune situazioni antipatiche ma molto comuni che capitano quotidianamente. Oggi, infatti, abbiamo così tante password da ricordare, che memorizzarle tutte diventa difficile.

Nomi, numeri di telefono, codici, pin vari, il nostro cervello è così ricco di informazioni che basta una piccola svista per avere un vuoto. Per evitare che ciò accada, dovremmo cercare di utilizzare qualche piccola strategia semplice e molto efficace per ricordare tutte le informazioni.

In questo articolo suggeriremo un trucchetto facile da usare, molto utile e che ci farà anche divertire. Dopo aver scoperto questo segreto, dovremo impegnarci per dimenticare il nostro pin. Scopriamolo insieme.

Dimenticare il pin è pericolosissimo ma con questo trucchetto infallibile non lo scorderemo più

Oggi tutto avviene in forma telematica. Anche le truffe avvengono online, e l’obiettivo è sempre quello di rubare soldi o dati personali. Per questo, facciamo attenzione alla truffa del momento che ci prosciugherà il conto in un istante e che ci farà passare brutti quarti d’ora.

Un altro modo per non farsi fregare denaro dal proprio conto è evitare di scrivere su fogli o agende il pin della nostra carta. Il problema, come si può immaginare, è che se un malintenzionato avesse accesso a queste informazioni potrebbe entrare indisturbato nel nostro conto. E sicuramente la sua intenzione non sarebbe quella di restare a guardare i nostri soldi senza toccarli.

Ecco perché dovremmo cercare di memorizzare il nostro pin e di fissarlo unicamente nel nostro cervello, senza doverlo trascrivere altrove.

La tecnica infallibile per ricordarlo

Il trucchetto che scopriremo oggi è il cosiddetto rhyme system. Si chiama così perché è una tecnica di memorizzazione basata sulla rima. In sostanza basterà creare una connessione mentale tra i numeri del nostro pin ed un’immagine.

Così come facevamo a scuola, ricorderemo con più facilità la combinazione numerica se l’assoceremo a delle immagini in rima. Ad esempio, per ricordare il numero 1 potremo associarlo a “Nettuno”, il 3 con “re”, e così via.

Ad esempio “Su Nettuno e su Giove c’è un re e un aquilotto”, e in questo modo ricorderemo la combinazione 1938. È molto, e anche, divertente. Dimenticare il pin è pericolosissimo ma con questo trucchetto infallibile non lo scorderemo più.