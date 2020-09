Non serve il parrucchiere per avere capelli perfettamente lisci, vi basterà realizzare una maschera con prodotti naturali! Approfondiamo insieme! I capelli lisci sono sempre di moda e non stancano mai! Eleganti, sensuali e raffinati, adatti a qualsiasi stile di abbigliamento e per ogni occasione… In poche parole: irresistibili! A volte però, se abbiamo la chioma crespa e davvero riccia, una semplice piega e la piastra non bastano per ottenere il risultato che tanto desideriamo. Per questo motivo, molto spesso ci affidiamo alle mani esperte del nostro parrucchiere di fiducia, ma può costare qualche soldino.

Come possiamo quindi ottenere dei perfetti capelli lisci in casa? Esiste una maschera naturale che risolverà ogni vostro problema! Curiose? Allora dimentica il parrucchiere, questo ingrediente renderà i capelli liscissimi!

Basta una maschera!

Chi ha i capelli ricci e ricchi di nodi fa davvero molta fatica ad ottenerli lisci, anche se tanto lo desidera. Molto spesso, restano mossi e basta un piccolo colpo di umidità per ritrovarli gonfi e crespi!

La piega dal parrucchiere non è molto economica e, anche per questioni di tempo, non possiamo andare in salone ogni volta che vogliamo l’effetto a piombo. Ma ora, potrete riuscirci a casa vostra!

Per ottenerlo, è bene precisare che bisogna seguire alcune piccole regole per semplificare il trattamento. Prima di tutto, è importante utilizzare prodotti liscianti come shampoo e balsamo, da evitare assolutamente quelli per capelli ricci. Al termine del lavaggio, bisogna tamponare la chioma con un panno in microfibra o una vecchia t-shirt in cotone e procedere con la piega. Quest’ultima deve essere realizzata sempre con l’aiuto della spazzola rotonda, che liscia i capelli mentre si asciugano con il phon.

Al termine, utilizzate la piastra in ceramica e applicate due gocce di olio lisciante per terminare la piega, va benissimo quello al cocco. Con quest’ultimo prodotto, potrete realizzare anche una maschera anti crespo che vi cambierà la vita e vi farà dire addio al parrucchiere!

In una ciotola, aggiungete 3 cucchiai di fecola di mais, 1 bicchiere di olio di cocco, 4 cucchiai di succo di limone fresco appena spremuto e 2 cucchiai di olio d’oliva.

Mescolate bene finché la miscela non sarà omogenea e applicatela su tutta la chioma, iniziando dalla cute. Lasciatela in posa per circa un’ora e al termine, procedete con il lavaggio e la piega sopra-descritta! E voilà!