La prova costume inizia a balenare tra i nostri pensieri e contemporaneamente iniziano le ricerche sul web su come dimagrire nel modo più giusto. Ognuno di noi ha interesse a mostrarsi agli altri sulla spiaggia in forma smagliante. Ora sveleremo il segreto per dimagrire velocemente facendo leva sulla pulizia di un organo del nostro corpo che facilmente si irrita.

Per ottenere questo successo in breve tempo, bisogna fare grossi sacrifici soprattutto a tavola. Infatti ognuno di noi deve rivedere quello che abitualmente mangia durante i pasti. Un sacrificio necessario per ottenere gli effetti sperati in poche settimane.

Dunque non resta che armarsi di tanta pazienza e soprattutto voglia perché riuscire a pulire il colon grazie al alcuni utili suggerimenti è veramente un’occasione a portata di mano.

Rimedio naturale per depurare e disintossicare il colon

Prima di tutto scopriamo un rimedio naturale per depurare e disintossicare il colon. I due ingredienti necessari sono i semi di chia ricchi di fibre e i semi di lino capaci di migliorare l’assorbimento delle sostanze nutritive. Una volta acquistati questi due prodotti che non sono presenti necessariamente in casa bisogna avere acqua, mela e miele in modo da ottenere la pulizia del colon che aiuta a dimagrire velocemente. Naturalmente si tratta di un consiglio che aiuta a dimagrire solo se affiancato ad una dieta sana, completa, personalizzata perchè prescritta da uno specialista.

La ricetta

Ora vediamo come preparare questo mix depurante e disintossicante per il colon. Prendere un bicchiere pieno d’acqua e immergere uno spicchio di mela per 5 minuti. Togliere il frutto e versare un cucchiaino di miele e di semi di lino. Successivamente aggiungere i semi di chia e mescolare il tutto. Lasciare riposare il composto omogeneo per 5 minuti e poi il nostro rimedio naturale è pronto.

Quando consumare

Questo liquido utile per depurare e disintossicare il colon deve essere consumato di mattina a stomaco vuoto e dopo i pasti. L’utilizzo in questi due momenti della giornata ha un obiettivo ben preciso: eliminare il gonfiore e far sentire sazi.

Chi seguirà questo consiglio provvederà alla pulizia corretta del colon senza ricorrere a particolari terapie. Assumere semi di lino per tre settimane aiuta a dimagrire velocemente facendo leva sulla pulizia di un organo del nostro corpo che facilmente si irrita.