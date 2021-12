Perdere peso è un pensiero che hanno moltissime persone. Ma quando si è giovani sembra essere così facile. Infatti, tra diete leggere e attività fisica, per tante persone sotto una certa età il numero sulla bilancia diminuisce in modo pressoché semplice. Lo stesso non si può dire quando si va avanti con l’età. Infatti, perdere peso con l’avanzare degli anni diventa sempre più complicato. E soprattutto lo è per le donne, in particolar modo quando entrano in menopausa.

Dimagrire velocemente dopo i 50 è facile sapendo semplicemente a che ora mangiare e come muoversi

Quando ci si trova in menopausa, perdere peso non è esattamente un percorso semplice. Ma con le dovute accortezze e con l’aiuto di un medico, si può sicuramente raggiungere l’obiettivo prefissato. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo dato qualche consiglio su come dimagrire dopo i 50 e soprattutto durante la menopausa. E oggi vogliamo continuare la lista di indicazioni suggerite dalla Fondazione Veronesi, che potrebbero mostrarci la strada giusta da seguire. Per trovare le risposte che cerchiamo affidiamoci alla Fondazione Veronesi e, in modo ancor più specifico, a Elena Dogliotti, sua nutrizionista, divulgatrice e supervisore scientifico. Come possiamo notare, le accortezze da prendere sono poche ma fondamentali.

Ecco cosa consiglia la Fondazione Veronesi per dimagrire più in fretta dopo i 50 soprattutto quando ci si trova in menopausa

Intanto, la Dottoressa spiega che ci sono alcuni sport che possono aiutare a migliorare la circolazione e a dimagrire e, tra questi, possiamo ritrovare il nuoto. Dunque, se ci piace questa attività, sappiamo che potremo puntare su di essa. Inoltre, la Dottoressa spiega che non si dovrebbe mai cenare dopo le 20, ma ci sono delle situazioni in cui questo potrebbe cambiare. Infatti, se decidiamo di allenarci la sera, il nostro modo di mangiare dovrà cambiare. E il consiglio è quello di fare un piccolo spuntino qualche ora prima del nostro allenamento, e poi optare per una cena leggera per evitare di appesantirci e per non sprecare la fatica fatta durante l’attività fisica. Perciò, ora lo sappiamo. Dimagrire velocemente dopo i 50 è facile sapendo semplicemente a che ora mangiare e come muoversi. Ora che abbiamo queste informazioni, potremmo certamente sfruttarle a nostro vantaggio.

Ci basterà confrontarci, in questo caso, come sempre quando riguarda la salute, con il nostro medico di fiducia. Parlando con lui/lei, potremo infatti capire quale schema alimentare e quale tipo di sport sia più adatto a noi e al nostro stato di salute. E il medico, conoscendoci alla perfezione, potrà darci dei consigli sicuri e certi, che sicuramente ci aiuteranno a perdere peso con più facilità. In questo modo, di certo non sentiremo il bisogno di ricorrere a diete drastiche e che abbiamo trovato online, che potrebbero anche peggiorare la situazione.

