Il sogno di tutti è sempre stato quello di mangiare in abbondanza senza ingrassare. Esistono alcune preparazioni semplicissime, ma utilissime, per trasformare questo sogno in realtà.

Alcuni alimenti possiedono proprietà nutritive insuperabili, un esempio lampante di questo fenomeno sono i pomodorini. Assumere con regolarità questi ortaggi, saporiti e ipocalorici, è un vero toccasana per il nostro organismo. I pomodorini hanno il grande pregio di stimolare la digestione a livello gastrico. Gli amidi, presenti in altissime quantità in questa materia prima, permettono di assimilare meglio il cibo e contribuiscono ad abbassare il pH dello stomaco. Dimagrire senza rinunciare al gusto è possibile ecco la ricetta della focaccia ai pomodorini.

Preparare questa ricetta è estremamente semplice e veloce. Il tempo complessivo per preparare la focaccia ai pomodorini, previa lievitazione, si attesta sui 45 minuti.

Cosa occorre

300 ml di acqua, preferibilmente tiepida;

100 grammi di pomodorini;

10 grammi di lievito di birra;

1 cucchiaino di zucchero semolato;

2 cucchiaini di sale fino;

2 cucchiaini di olio e.v.o;

300 grammi di farina, tipo 00.

La prima cosa da fare è versare in una ciotola l’acqua tiepida e unirla allo zucchero semolato. A questa soluzione acquosa zuccherata è necessario aggiungere il lievito di birra, controllando che si unisca in maniera opportuna agli altri ingredienti. È sempre consigliato mescolare animatamente, per evitare la formazione di inutili grumi. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati a dovere, aggiungere l’olio e.v.o. In una ciotola a parte si dovranno invece unire farina e sale, due ingredienti importantissimi per dare forma e consistenza al piatto.

È giunto il momento di unire il contenuto delle due ciotole. Poco alla volta aggiungere la farina al lievito e mescolare con delicatezza. Ottenuto un impasto compatto e omogeneo, coprire il recipiente con una pellicola trasparente e un panno di stoffa. Questo procedimento permetterà all’impasto di lievitare alle condizioni opportune, raddoppiando in volume.

Una volta trascorsi 120 minuti, depositare l’impasto in una teglia da forno e oliare per bene. Una volta versato l’impasto dovrà essere allargato a dovere. Dopo una seconda lievitazione, di circa 30 minuti, aggiungere i pomodorini tagliati a metà e distribuirli su tutto l’impasto.

In un forno statico, opportunamente preriscaldato, cuocere a 210° per 20 minuti. Una volta sfornata, è possibile gustare la focaccia calda o tiepida.

Buon appetito!