Le feste ormai sono finite e bisogna tornare in forma. Natale, Santo Stefano e Capodanno hanno sicuramente portato qualche kg in più sulla bilancia. E sono in molti coloro che adesso vogliono recuperare la forma fisica. Ma con le palestre chiuse, questo può essere difficile. E soprattutto, non tutti vogliono rinunciare al buon cibo e alle ricette gustose. Ma c’è un piccolo segreto che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo svelare. Infatti, dimagrire senza rinunciare al gusto è possibile aggiungendo questo ingrediente davvero comune nelle case in ogni piatto.

Secondo la credenza popolare, il prezzemolo farebbe dimagrire

In tantissimi conoscono le proprietà benefiche del prezzemolo. Si tratta di un alimento, infatti, ricco di antiossidanti vitamine e sostanze che aiutano l’organismo umano. Molti sanno che può essere un grande alleato nella perdita di peso. La tisana a base di questo ingrediente, infatti, è molto usata nelle diete. Ma non tutti sono consapevoli che non serve per forza creare un infuso con il prezzemolo. Sembrerebeb che basti infatti aggiungerlo in ogni piatto per assicurarsi un aiuto nella dieta. Ovviamente si tratta di un rimedio naturale da sempre usato in casa dalle nonne.

Non stiamo parlando di una ricerca scientifica o del parere di un medico. Si tratta solo di un piccolo consiglio che viene dalle generazioni passate e che sarebbe di sfruttare per testarne la validità. Secondo le generazioni passate, infatti, dimagrire senza rinunciare al gusto è possibile aggiungendo questo ingrediente davvero comune nelle case, in ogni piatto! Perciò è uno dei classici rimedi della nonna che sono stati usati per anni per favorire la perdita di peso. E se questa soluzione si è protratta per così tanto tempo, perché non provarla? Il consiglio principale è quello quindi di aggiungerla ad ogni piatto, dopo aver sentito però il parere del proprio medico curante.

Una ricetta consigliata per utilizzarlo al meglio

Per sfruttare al meglio questo ingrediente, una ricetta invernale super consigliata è quella della minestra al prezzemolo. Per cucinarla per 4 persone, sarà necessario avere:

250 gr di riso

1 mazzetto di prezzemolo

1 l di brodo vegetale

Una patata

Per prima cosa, bisognerà portare a ebollizione il brodo vegetale. Successivamente, sarà il momento di aggiungere il riso, e aspettare che cuocia. Nel frattempo, si dovrà grattugiare la patata, unendola poi al riso. l’ultimo passaggio prevede la preparazione di un trito di prezzemolo, da aggiungere quando il riso sarà completamente cotto. Quando si verserà il brodo con il riso nei piatti, si dovrà aggiungere un’altra spolverata di prezzemolo e, se necessario, un pizzico di sale.

