Un nuovo farmaco attualmente in fase di test sembrerebbe avere degli effetti sorprendenti sulla fame delle persone. Questo è il risultato di uno studio internazionale attualmente in corso sul semaglutide, un medicinale utilizzato anche per combattere il diabete.

Scopriamo subito cosa può portare di nuovo questa ricerca e perché dimagrire sarà sempre più facile con questa nuova medicina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Peso e salute

Pesare troppo non fa bene né al corpo né alla mente. Essere sovrappeso porta dei problemi tanto fisici quanto psicologici, dati anche dalla ormai famosa fat shaming. In particolare, problemi di obesità sono collegati a problemi di natura cardiaca e anche all’insorgere di forme tumorali.

Per questo motivo tantissime persone cercano di perdere peso, anche seguite da esperti, ma pochi ci riescono. Questo cambiamento richiede, infatti, una grande forza di volontà e la costanza di cambiare radicate abitudini di vita.

Per aiutare chi è più in difficoltà è in arrivo una nuova medicina capace di fermare uno degli elementi che porta più a mangiare, l’appetito. Come riportato anche da bbc.com l’utilizzo del semaglutide sembra star dando dei risultati positivi.

Una nuova speranza

I test internazionali sull’utilizzo di questa medicina hanno interessato un gruppo di 2.000 persone. Questo gruppo è stato diviso in due: ad uno è stato somministrato il farmaco, all’altro no.

I risultati sono stati a dir poco sorprendenti. Mentre il primo gruppo ha perso una media di 15 kg nel periodo di prova durato quindici mesi, il secondo ne ha perso in media solamente 2,6. Gli esperti nel settore sono molto positivi sui risultati. E alcuni di essi hanno persino sottolineato come questi potrebbero avere delle reali conseguenze sulla lotta contro l’obesità.

Ma ovviamente, come ogni medicinale, anche il semaglutide ha i suoi effetti indesiderati. In particolare includono nausea e vomito.

Allo stato attuale sembra di poter dire che dimagrire sarà sempre più facile con questa nuova medicina.