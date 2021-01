La prova costume è ancora lontana. Una fortuna per tanti italiani che durante le festività natalizie non hanno saputo dire di no ad eccessi e calorie. Tuttavia, la lotta contro i chili di troppo si comincia a far sentire. Non solo per un fattore puramente estetico ma soprattutto per vivere in modo sano ed in salute. Con il coronavirus che ha comportato restrizioni e chiusure in tutto il mondo, anche il settore del fitness si è adattato alla situazione.

E quindi, come si può dimagrire e restare in forma nell’epoca del Covid-19? Per scoprire l’andamento e le ultime tendenze per questo 2021, l’ACSM (American College of Sports Medicine) ha effettuato un sondaggio sui trends del fitness. Il sondaggio, appuntamento ormai annuale, ha il compito di far orientare il settore della salute e del fitness a seconda delle preferenze, criticità e scelte di coloro che praticano lo sport.

Dimagrire ed allenarsi in modo efficace, ecco le ultimissime tendenze del 2021. Il sondaggio

Dunque, qual è la direzione generale che si sta diffondendo in questi mesi? Quali i metodi e le attrezzature più adatte e funzionali? Il sondaggio che ha coinvolto molti Paesi a livello mondiale, parla chiaro! L’allenamento online è sicuramente in vetta alla classifica dei migliori 20 trends mondiali del fitness per l’anno appena arrivato.

Di seguito, le tendenze 2021 dal primo al ventesimo posto:

a) Allenamento online;

b) Tecnologia indossabile;

c) Allenamento a corpo libero;

d) Attività all’aperto;

e) HIIT;

f) Allenamento virtuale;

g) L’esercizio fisico è Medicina;

h) Allenamento della forza con pesi liberi;

i) Programmi di fitness per gli anziani;

l) Allenamento personalizzato;

m) Coaching sulla salute/benessere;

n) Applicazioni per l’esercizio fisico;

o) Impiego di professionisti del movimento certificati;

p) Allenamento funzionale al fitness;

q) Yoga;

r) Esercizio per dimagrire;

s) Allenamento di gruppo;

t) Stile di vita come Medicina;

u) Licenza per professionisti del fitness;

v) Misurazioni dei risultati.

Conclusioni

Per concludere, la classifica rappresenta un indicatore molto importante per il settore e i suoi seguaci. Dunque, cellulare carico e tappetino in spalla, pronti per la prossima sessione di allenamento rigorosamente online.

