L’ananas e il mango sono due frutti buonissimi e colorati che apportano una grande quantità di vitamine e sali minerali. Soprattutto questi frutti facilitano la digestione e sono alimenti antifatica.

La metà di un mango apporta almeno il 50% giornaliero del fabbisogno di vitamina C. Lo stesso apporto è fornito da 3 fette d’ananas, circa 120 g che contiene anche vitamine del gruppo B. Proprio queste aiutano a ridurre stress e fatica e a rafforzare il sistema immunitario. Si può dimagrire e ridurre il colesterolo con 2 frutti esotici buonissimi a base di ananas e mango.

Proprietà nutritive di ananas e mango

Le fibre del mango soprattutto la pectina, riducono il tasso di colesterolo. L’ananas grazie alla bromelina aiuta la digestione delle proteine e lotta contro i gonfiori e problemi digestivi.

Sono dei frutti che sono perfetti per i fine pasto e anche dopo periodi festivi dove abbiamo mangiato un po’ troppo. Per scegliere questi frutti facciamo fede al profumo e al tatto. Il miglior mango poco fibroso e con una buona polpa matura è la variante Amélie o Kent.

L’ananas che si trova più facilmente è il Cayenne e può pesare fino a 4 kg. Il Victoria è un piccolo ananas mentre l’Abacà ha una forma piuttosto conica dalla buccia verde. Ad ogni modo bisogna verificare sempre il profumo, le foglie che devono essere belle verdi e il peso che deve essere consistente in una mano.

Dimagrire e ridurre il colesterolo con 2 frutti esotici buonissimi

Ecco delle idee culinarie e delle varianti sia dolci che salate per una dieta equilibrata e dietetica.

Si può mangiare l’ananas in versione salata se associato al pollo arrosto e al prosciutto, si può aggiungere all’insalata con noci e formaggio. In versione dolce si possono fare degli spiedini di ananas con altri frutti come agrumi, uva, banana e mela e anche melone.

Per dei frullati e succhi buonissimi usiamo il mango. Il suo succo può servire a raffreddare i sughi di piatti a base di pollame. Mentre come dessert si serve come mousse, soufflé, gelato, smoothie e anche nelle torte e nei dolci di tutti i tipi.