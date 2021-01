Dopo queste feste tra Natale, Capodanno ed Epifania molto probabilmente abbiamo nuovamente incontrato un nostro nemico. Stiamo parlando del chilo di troppo, della pancetta o dei fianchi. Insomma volenti o nolenti come ogni anno questo periodo porta a farci ingrassare un po’.

Adesso però è arrivato il momento di riattivarci e rimetterci in forma. Allora c’è la corsa a ricette light, diete restrittive e allenamenti sfiancanti. Tuttavia in pochi sanno che si può dimagrire e accelerare il metabolismo con 3 semplici ingredienti che tutti possono avere in cucina. Questi infatti si possono aggiungere a moltissime ricette e grazie alle loro proprietà ci faranno raggiungere i nostri obiettivi.

La cipolla

Questo alimento che utilizziamo molto spesso per insaporire i nostri piatti ha anche delle particolari proprietà. Nello specifico favorisce la diuresi ovvero porta ad eliminare i liquidi in eccesso che favoriscono il gonfiore e anche la cellulite. Questo grazie al fatto che contiene filoestrogeni e delle sostanze cinarinosimili che stimolano appunto questo fenomeno. Inoltre la cipolla ha un alto contenuto di vitamine A C E ed anche alcune del gruppo B. Queste sono fondamentali per processi metabolici addetti alla conversione del cibo in energia.

Il sedano

Quante volte si è visto nei film e nelle pubblicità che la persona che stava a dieta sgranocchiava un sedano? C’era una ragione particolare o è una verdura come un’altra? Ebbene sì, dietro quell’immagine si nascondeva un motivo preciso che in pochi sanno. Il sedano infatti oltre ad essere ricco di vitamine è un vegetale che potremmo definire ipocalorico negativo. Ciò significa che le calorie che contiene sono minori o uguali a quelle necessarie per digerirlo. Questo grazie soprattutto al suo ricchissimo contenuto in fibre. Questa caratteristica ci permette sia di bruciare calorie e quindi grassi, sia di ottenere un senso di sazietà più rapidamente.

La menta

La menta ha una peculiarità davvero unica nell’ambito della dieta e nello specifico nel bruciare i grassi. Secondo uno studio scientifico infatti il mentolo ha la capacità di trasformare il tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo bruno. Il primo è quello che accumuliamo e di cui vorremo liberarci. Il secondo invece è un tipo di tessuto che specificamente viene consumato per generare calore. In questa forma quindi è molto più facile consumarlo.

Adesso sappiamo che è possibile dimagrire e accelerare il metabolismo con 3 semplici ingredienti che tutti possono avere in cucina.