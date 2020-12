Quando si parla di perdere peso, tutti pensano immediatamente a due cose: dieta ed esercizio fisico. Ma secondo i risultati di uno studio condotto dal Center for Health and Human Performance, nel Regno Unito, basterebbe fare una semplice attività che tutti compiono ogni giorno: dormire.

Lo studio analizza la correlazione che esiste tra le ore di sonno in cui si dorme mediamente per notte e il loro peso corporeo. Ed è venuto fuori che non dormire abbastanza è una delle prime cause per le quali tutti i sacrifici che si fanno potrebbero non bastare.

Dimagrire dormendo è possibile, ecco come fare: basta poco per far scendere l’ago della bilancia

L’ideale, infatti, sarebbe dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Questo valore cambia in base allo stile di vita, alle necessità e ad altri fattori. Ma è innegabile che non tutti riescano a mantenere questo ritmo e questa quantità di sonno minima.

Lo studio dimostra come le donne che non dormono più di cinque ore per notte generalmente hanno problemi di peso, rispetto a quelle che invece hanno una media di sonno attorno alle 7 ore. La differenza è considerevole: nel primo caso si parla circa del 12 per cento di probabilità in più di aumentare di peso, che si trasformano in un 6% di possibile obesità.

Perché accade questo? Il sonno ha una funzione importantissima: bilancia il profilo ormonale che, tra le altre cose, è responsabile della sensazione di fame e sazietà. In parole povere, dormire il giusto significa consentire all’organismo di riequilibrare i propri valori interni e di attenuare la voglia di cibo. Quindi c’è bisogno di dedicare la giusta attenzione al riposo notturno. Di conseguenza, un’alimentazione regolare sarà più che sufficiente, durante il giorno, per sentirsi appagati.