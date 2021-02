Per perdere peso quasi senza fatica, dimagrire ballando in casa è il modo più divertente che ci sia per fare fitness. Con la pandemia di coronavirus, e con la chiusura delle palestre, tenersi in forma facendo attività fisica in casa, infatti, è ormai diventata una scelta quasi obbligata.

E allora, anche per dimagrire, perché non muoversi al ritmo della musica? E questo anche perché si tratta di un’attività fisica che è divertente, stimolante, mai noiosa e anche a costo zero. In quanto su internet ci sono tante risorse gratuite, e tra queste pure vere e proprie lezioni video con gli insegnanti, con gli istruttori e con i maestri di ballo.

Ecco perché dimagrire ballando in casa è il modo più divertente che ci sia per fare fitness

Nel dettaglio, è possibile trovare facilmente online i video per imparare a ballare salsa, samba e merengue. Per non parlare poi delle lezioni di zumba fitness unitamente a tante playlist musicali di ballo e di danza reperibili attraverso i servizi di streaming musicale. Ma scelto il ballo, come si fa davvero a dimagrire a ritmo di musica?

Al riguardo c’è da dire che, al pari di ogni altro tipo di attività fisica, pure il ballo deve essere giornaliero e regolare per ottenere poi dei risultati tangibili in termini di perdita di peso. La durata giornaliera pari a trenta minuti è quella ottimale. Ma è ancor meglio la doppia sessione giornaliera di venti minuti. Di cui una la mattina presto ed un’altra nel pomeriggio.

In questo modo con il ballo si potranno tonificare i glutei e le braccia. Ma anche le cosce, le gambe e l’addome, per esempio, al ritmo di balli latino-americani.

L’efficacia del ballo, come attività fisica per dimagrire, aumenta inoltre attraverso un’alimentazione varia, sana ed equilibrata. Per esempio, scegliendo di seguire il regime alimentare della dieta mediterranea che l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità.