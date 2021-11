La nostra view si rafforza di giorno in giorno, e se qualcosa non cambierà, il rialzo in corso dovrebbe continuare almeno fino alla scadenza del prossimo setup dell’8 dicembre. se non addirittura fino a Natale.

In un contesto del genere, dove le dinamiche diventano molto probabili, il nostro Ufficio Studi, alla ricerca di opportunità, continua a monitorare le società quotate, attraverso lo studio dei grafici e dei bilanci degli ultimi 4 anni.

Oggi torniamo ad analizzare una società che abbiamo inserito da mesi nella nostra Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Ci riferiamo a DigiTouch che capitalizza a Piazza Affari circa 23,6 milioni di euro e fornisce servizi di marketing e trasformazione digitale in Italia. La nostra raccomandazione odierna è la seguente: il titolo DigiTouch potrebbe essere pronto per un forte rally in poche settimane.

Procediamo per gradi.

DigiTouch (MIL:DGT), ha chiuso la seduta dell’1 novembre al prezzo di 1,79 euro in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,167 ed il massimo a 1,875.

DigiTouch potrebbe essere pronto per un forte rally in poche settimane

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 2,30, in rialzo dalla precedete stima di 2,15. I nostri studi invece, basati sull’analisi sommaria dei bilanci degli ultimi 4 anni, stimano un fair value in area 3,50, con una sottovalutazione rispetto ai prezzi corrente di circa il 100%.

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra strategia di investimento

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term.

Per chi possiede il titolo come da nostre pregresse indicazioni, lo stop loss di lungo termine va alzato a 1,435 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,96 e poi 2,25/2,40. Supporto di breve termine a 1,655.

Per chi volesse comprare a mercato, può attenersi agli stessi livelli appena indicati.

Una raccomandazione: il titolo scambia 80 mila pezzi al giorno di media e questo potrebbe portare a picchi di volatilità con pochi volumi. Quindi si raccomanda prudenza.