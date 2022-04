Digital Value potrebbe essere all’inizio di un movimento direzionale, ma attenzione alla tenuta dei supporti

A guardare il grafico di Digital Value è evidente come il titolo si trovi in una situazione di estrema incertezza. Ragione per cui Digital Value potrebbe essere all’inizio di un movimento direzionale.

Sul grafico abbiamo sviluppato due possibili proiezione, una rialzista (linea continua) e una ribassista (linea tratteggiata).

Una chiusura settimanale superiore a 86,3 euro potrebbe favorire un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più probabile si trova in area 112,8 euro. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 96,5 euro. L’obiettivo successivo, poi, si potrebbe andare a collocare in area 112,8 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 155 euro.

I ribassisti, invece, potrebbero andare incontro a un’accelerazione ribassista nel caso in cui il titolo dovesse chiudere una settimana sotto area 75,7 euro. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per un’accelerazione al ribasso fino in area 44,6 euro.

La valutazione di Digital Value

Come riportato su riviste specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Digital Value risultano essere sopravvalutate. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, secondo il quale il titolo è sottovalutato del 30%.

Gli analisti continuano a essere molto positivi sul titolo con previsioni sullo sviluppo dell’attività del gruppo molto positive. Si prevede, infatti, una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi. Secondo le previsioni degli analisti, infatti, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +84% entro il 2023.

Non deve meravigliare, quindi, che nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 40%.

Digital Value potrebbe essere all’inizio di un movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Value (MIL:DGV) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 86,6 euro in ribasso dello 0,8% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

A Piazza Affari occhi puntati su questa quota ma anche su questa azione perché potrebbe decollare nelle prossime sedute