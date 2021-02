Digital Magics potrebbe aver trovato una duratura base di ripartenza. Prima, però, facciamo una premessa.

Piazza Affari si trova in un momento nodale e dopo i recenti rialzi sembra voler consolidare per qualche giorno, anche se la ripartenza potrebbe essere davvero dietro l’angolo. La nostra view è che, fra alti e bassi, il movimento rialzista dovrebbe continuare. Fino a quando? Almeno fino alla prima settimana di agosto e quindi, fino a prova contraria, ogni ritracciamento andrà comprato.

Ci sono però delle occasioni di investimento che si presentano fin da subito. Ad esempio è proprio il caso di Digital Magics.

Il titolo (MIL:DM) in questo momento quota al prezzo di 3,94 euro, ovvero +1,55%. La società che opera nel settore del venture capital ed investe principalmente in start up, è stata quotata nell’anno 2013 a 6,98, per poi scendere fino ai 3,11 del 2016. Si è vista, quindi, una nuova salita fino agli 8,91 del 2017 e poi una discesa fino a 3,05 del 2020.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value a 6,70. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo in area 5,70 ca. C’è un aspetto grafico interessante da valutare. Sembra, infatti, che fra il minimo del 2016 e quello del 2020 possa essersi formato un doppio minimo. Quindi i 3,05 del 2020 potrebbero essere il bottom definitivo di ripartenza. Ci sono infatti diversi oscillatori che confermano questa view e invitano a puntare sul titolo che potrebbe essere all’inizio di un’importante fase direzionale.

Il nostro giudizio è Buy Long Term ed il consiglio è quello di comprare a mercato con stop loss a 3,59 ed obiettivo a 12 mesi in area 5,70. Questo proprio perchè a parer nostro Digital Magics potrebbe aver trovato una duratura base di ripartenza. Obiettivo primo da raggiungere per/entro 3/6 mesi in area 5,30.

Raccomandazione

Il titolo capitalizza circa 28 milioni di euro e questo significa che le quotazioni con pochi volumi di scambio potrebbero subire forti oscillazioni. Di conseguenza, ciò potrebbe causare anche gravi perdite in conto capitale. Quindi, prudenza.

Come al solito si procederà per step.