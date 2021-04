Sono arrivate le vacanze pasquali con loro le immancabili abbuffate. Pranzi e cene regali ci accompagneranno per l’intero weekend, mettendo a repentaglio gli sforzi fatti per seguire finora la dieta. Niente paura, uno sgarro ogni tanto non fa male. Basta arrivare preparati.

Più che alla linea, il pensiero di molti, soprattutto di chi soffre di intestino pigro, è rivolto alla digestione di questi veri e propri banchetti. In questo articolo vediamo come preparare una pozione naturale che rende digeribile anche la pietanza più pesante. Digeriamo ogni abbuffata pasquale con questa bevanda fatta in casa, povera di ingredienti ma ricca di proprietà. Vediamo insieme cosa fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le mille proprietà

La menta è una pianta davvero miracolosa. Le sue proprietà curative spaziano da campo a campo. Se preparata in modo opportuno e mischiata ai giusti ingredienti, è un rimedio efficace per un’ampia gamma di fastidi. Può curare la tosse come dar sollievo alle bruciature superficiali, può funzionare da calmante contro lo stress e aiutare a sgonfiare la pancia e a sfiammare il colon.

Non ultimo, aiuta l’intestino a digerire anche i piatti che più ci mettono alla prova. Nel paragrafo successivo vediamo come preparare una bevanda alla menta che facilita la digestione, per arrivare preparati anche ai pranzi più “faticosi”.

Digeriamo ogni abbuffata pasquale con questa bevanda fatta in casa

Per preparare una bevanda digestiva alla menta servono pochi minuti e ancor meno ingredienti. Abbiamo bisogno di mezzo litro d’acqua, 20 gr di menta e 20 ml di succo di limone. Mettiamo a bollire l’acqua e una volta raggiunta l’ebollizione aggiungiamo le foglie di menta. Lasciamo cuocere per 10 minuti e poi raffreddare. A questo punto aggiungiamo il succo di limone e il gioco è fatto. Beviamone tre bicchieri al giorno per l’intero periodi di festa.

Le proprietà digestive e antinfiammatorie della menta incentiveranno la decomposizione degli alimenti e la sintesi delle sostanze nutritive. Il tratto intestinale risulterà libero come un’autostrada a tre corsie. Non dovremo sedere a tavola con il freno tirato e le vacanze pasquali saranno ancora più piacevoli