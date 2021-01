Gli oli essenziali sono una sorgente naturale di salute.

Essi si ricavano dall’estrazione dei principi attivi delle piante e ne costituiscono il distillato. A ciascuna pianta, poi, corrispondono benefici ed effetti diversi. A beneficiarne sono sia il corpo che la mente di chi ne fa uso.

La medicina alternativa è stata la prima a comprenderne le potenzialità. Oggi l’aromaterapia è riconosciuta per i suoi effetti positivi e curativi. Gli oli possono facilmente essere acquistati in erboristeria o in negozi specializzati e usati a casa. Si consiglia sempre di richiedere la consulenza di un esperto nel dosaggio.

L’uso casalingo in genere richiede l’acquisto di un diffusore. Questo permette di sfruttare completamente gli effetti benefici degli oli essenziali. È anche vero che comprare un diffusore può essere costoso. Quindi esistono dei metodi alternativi per spargere i vapori degli oli per la casa. Ecco che diffondere gli oli essenziali senza diffusore è possibile con questi trucchi semplici ed economici.

Come funziona un diffusore e come sostituirlo

Il diffusore di oli per l’ambiente è un congegno elettrico. Esso funziona riscaldando l’acqua con l’aggiunta di gocce di olio, oppure attraverso il rilascio di vibrazioni ultrasoniche. In genere bastano poche gocce affinché i vapori si spargano per tutto l’ambiente.

Affinché si ottenga lo stesso risultato senza un diffusore bisogna ricreare le condizioni di evaporazione. Un trucco semplicissimo è usare una lampadina. Quando la luce è spenta si applica sulla lampadina qualche goccia di olio essenziale. Nell’accenderla, questa si riscalderà e l’olio evaporerà per la stanza. Purtroppo in questo caso l’effetto ha breve durata.

Si può usare anche un nebulizzatore fai da te. Basta avere una bottiglia spray vuota e pulita. Riempita di acqua e una buona dose di olio essenziale diventa un nebulizzatore. Ora non resta che spruzzare la miscela nell’aria della stanza in cui si vuole spargere l’olio. Si può usare anche su pareti e mobili. Basta che si sia sicuri che l’olio non li macchi.

Diffondere gli oli essenziali senza diffusore è possibile con questi trucchi

Basta un fazzoletto per portare sempre con sé gli effetti dell’olio essenziale. Imbevendolo leggermente con qualche goccia di olio lo si avrà sempre pronto all’occorrenza. Si potrà conservare nella tasca della camicia, della giacca o dove è più comodo.

Invece, per sfruttare l’effetto terapeutico calmante degli oli ecco la soluzione. Contro insonnia, agitazione e altri disturbi del sonno, è necessaria solo qualche goccia di olio essenziale sul cuscino. Durante la notte, appena poggiata la testa, gli oli rilasceranno la loro essenza. Respirandone durante tutta la notte si gioirà delle reazioni benefiche e si dormiranno sogni sereni. Certo bisogna conoscere e scegliere gli oli giusti, e l’effetto è assicurato.