Uno dei primi insegnamenti pratici e concreti che passiamo ai nostri figli è quello di fare molta attenzione alle persone a cui concediamo la nostra fiducia. Che si tratti infatti di amicizia, di amore, di lavoro o addirittura di rapporto economico, la persona che ci frega una volta, spesso lo fa ancora. Un po’ come il gatto e la volpe della celebre favola di Pinocchio di Collodi. Da una parte l’ingenuo, motivato da sentimenti genuini, dall’altra la controparte con pochi scrupoli e ancor meno remore. Diffidate di chi è già tradito la vostra fiducia, ecco perché potrebbe farlo ancora, secondo i nostri Esperti.

Errare è umano

Come dicevano gli antichi latini: “errare è umano, ma perseverare è diabolico”, avendo ancora una volta ragione, in virtù della loro esperienza. Ciò sta infatti a significare che, essere nuovamente traditi da chi aveva la nostra fiducia, comporta una sorta di “omicidio morale” nei nostri confronti. La fiducia, la cui origine significa proprio “legame di fedeltà”, non sempre trova uguale misura nella persona che ci sta di fronte. E, una volta tradita, ricostruirla è la cosa più difficile in assoluto. Ma è anche il passo successivo per cercare, se vogliamo davvero, di riallacciare il rapporto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Autostima

Quando cadiamo in un tradimento, dobbiamo sempre domandarci se soffriamo di più per l’atto in sé, o per la perdita della nostra autostima. Questo riguarda soprattutto i legami lavorativi e di amicizia. Ma anche in amore può accadere che la scoperta dell’infedeltà ci porti a vedere, di lì in poi, tutto in maniera pessimistica. Da questo momento, però, qualsiasi sia il campo e il legame affettivo coinvolti, la nostra missione è proprio quella di investire su noi stessi e ricominciare da capo.

Chi ci sta di fronte

Diffidate di chi ha già tradito la vostra fiducia, ecco perché potrebbe farlo ancora, in virtù di una predisposizione caratteriale. Il traditore, secondo i maggiori studi di psicologia e sociologia, deve comunque sempre affermare il suo senso di libertà. Non accetta vincoli che gli impongano delle regole e fugge le responsabilità. Il traditore seriale, sia in amicizia, che in amore, ha bisogno di accrescere la propria autostima, per questo continuerà a farlo, nella maggior parte dei casi e, durante tutto l’arco della vita!

Approfondimento

Cristiano Ronaldo ha svelato che i pisolini sono la fonte del suo successo