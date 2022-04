Tra le malattie che più spaventano rientrano sicuramente i tumori nonostante i passi avanti della scienza e l’aumento delle percentuali di sopravvivenza dopo la diagnosi. Sono diversi i fattori di rischio legati all’insorgenza di tumori. Tra questi si distinguono quelli modificabili che sono legati allo stile di vita e all’ambiente e fattori di rischio non modificabili. Tra questi rientrano l’età, il genere e il patrimonio genetico. Pertanto una regola fondamentale per garantirsi un’esistenza serena è mantenersi in forma, mediante attività sportiva e un’alimentazione equilibrata. Nonché adottare uno stile di vita sano lontano dagli eccessi dell’alcol e soprattutto dal fumo.

Altra regola fondamentale è sottoporsi a controlli e seguire, dopo essersi consultati col proprio medico, programmi di screening adeguati alle proprie caratteristiche. Inoltre è importante non sottovalutare dei segnali che il nostro corpo ci manda. Imparare ad ascoltarsi e ad osservarsi talvolta potrebbe consentire di ottenere una diagnosi precoce.

Difficoltà a trovare le parole, memoria corta e mal di testa potrebbero essere i sintomi spesso ignorati di questo tumore silente

Talvolta malesseri comuni o sintomi sottovalutati potrebbero farci giungere tardivamente ad una diagnosi. Quando si tratta di malattie come i tumori il fattore tempo è importantissimo per combatterlo e contrastarlo. Difficoltà a trovare le parole, memoria corta, mal di testa difficoltà nel movimento, nell’equilibrio potrebbero indicare la presenza di un tumore cerebrale. Ugualmente anche sintomi come confusione, cambiamenti nel comportamento, problemi di vista, nausea e vomito.

I tumori cerebrali sono forme tumorali che colpiscono il sistema nervoso centrale, ovvero l’insieme di encefalo, midollo allungato e cervelletto. Essi si distinguono in tumori primitivi e secondari. I primi si sviluppano direttamente nel tessuto nervoso centrale. Mentre i secondi si originano da tumori che crescono in altri organi e che poi si diffondono nel tessuto nervoso. I sintomi possono essere molto variabili in quanto dipendono principalmente dalla sede colpita.

Nella maggioranza dei casi l’insorgenza di un tumore cerebrale potrebbe essere legata allo sviluppo di mutazioni spesso causali nel DNA di cellule che si dividono. Pertanto non è possibile prevenirne la formazione ma è importante se possibile evitare l’esposizione a radiazioni ad alto dosaggio.

In caso di sintomi è fondamentale consultare il medico che sottoporrà il paziente a tutti gli esami clinici del caso.

