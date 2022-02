Mangiare bene, fare attività fisica regolare e riposare il giusto numero di ore. Sono le 3 abitudini fondamentali per mantenere il corpo in forma e per preservarlo da moltissime patologie. E se sulle prime due è abbastanza semplice lavorare, sul sonno abbiamo decisamente meno controllo. Questo non significa che non esistono metodi per influenzarlo e per cercare di dormire meglio. Se soffriamo di insonnia e di disturbi del sonno, il primo passo è capire dov’è il problema. Perché difficoltà a dormire e sonno agitato e poco profondo potrebbero avere molteplici cause diverse. Alcune davvero insospettabili. Scopriamo quali sono e rimandiamo al parere del medico, se la mancanza di riposo si rivela cronica e difficile da risolvere.

Le cattive abitudini che ci fanno dormire male

Tra i tantissimi fattori, che influenzano il sonno, ce ne sono due in particolare di cui si parla poco. Il primo è la cosiddetta “sindrome delle gambe senza riposo”. È un problema che colpisce spesso le donne e che porta a muovere le gambe nelle ore notturne, rendendo il sonno agitato e poco profondo. In alcuni casi, può essere causata da regimi alimentari poco equilibrati e da poca attività fisica. Se ne soffriamo, consultiamo il nostro medico di base. Saprà indicarci le terapie e gli accorgimenti giusti per ridurre la portata della patologia.

Sembra incredibile ma anche la sanissima attività fisica e l’allenamento potrebbero avere cattivi effetti sul sonno. La produzione di acido lattico e la stimolazione del sistema nervoso, causate dallo sport, sembrano influenzare direttamente la qualità del riposo. Per questo motivo, gli esperti consigliano di evitare di fare sport almeno 4 ore prima di andare a letto.

Difficoltà a dormire e sonno agitato e poco profondo potrebbero essere causati da queste abitudini e da questi alimenti che forse mangiamo troppo spesso

Anche ciò che mangiamo o beviamo la sera o durante il giorno può causare difficoltà ad addormentarsi o notti agitate. Sappiamo bene che bevande come tè, caffè e alcolici possono peggiorare la qualità del riposo.

Ma esistono anche altri cibi che influiscono sul sonno e di cui forse non siamo consapevoli. Alimenti dolci a base di cioccolato o cacao potrebbero rendere difficile addormentarsi. Lo stesso si può dire di spezie come la paprika, il pepe e il curry.

Nella categoria dei cibi, che dovremmo evitare prima di dormire, ci sono anche degli insospettabili. Uno su tutti il dado da cucina. Il motivo è che contiene elevate concentrazioni di sodio, un minerale che potrebbe rivelarsi uno dei nemici principali del buon sonno.

