Alcune ricette non richiedono per forza una difficoltà eccessiva o una capacità eccelsa ai fornelli. E quindi sono alla portata di tutti. Ma questo non vuol dire che siano meno gustose o invitanti di altre. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa”, possiamo consultarne una del genere davvero fantastica. Oppure anche in “Un’insalata di riso fresca e unica che ci lascerà sicuramente a bocca aperta”, potremo cimentarci nella preparazione di questo piatto con grande entusiasmo. Ma le ricette da proporre sono davvero tantissime e se ne potrebbe fare un elenco quasi infinito. E oggi vogliamo suggerirne un’altra che ci accompagnerà negli ultimi giorni caldi.

Difficilmente abbiamo già mangiato una focaccia così deliziosa ma è facilissima da preparare

Il piatto che vogliamo proporre oggi è sfizioso, gustoso e leggero. Si tratta della focaccia zucchine e kamut, una prelibatezza che potremo facilmente preparare a casa nostra per la nostra famiglia o per i nostri amici. Inoltre, potremo conservare il piatto in frigorifero una volta finito e portarlo con noi al lavoro per una pausa merenda o pranzo. Difficilmente abbiamo già mangiato una focaccia così deliziosa ma è facilissima da preparare! Per farlo, avremo bisogno di:

250 gr di farina di kamut;

150 gr di farina di farro;

2 zucchine;

3 gr di zucchero di canna;

4 gr di lievito di birra;

1 limone;

Olio;

Sale.

E ora vediamo come realizzare questo piatto.

Ecco come prepararla zucchine e kamut

Per prima cosa, prendiamo le bucce del le zucchine e frulliamole con dell’acqua. Ora, setacciamo la farina di farro e, in un secondo momento, facciamo lo stesso con quella di kamut e uniamole in una ciotola. Adesso sarà il momento di sciogliere in 200 ml di acqua lo zucchero e il lievito, assicurandoci che il tutto venga fatto a temperatura ambiente. Aggiungiamo le bucce di zucchine frullate, aggiungiamo il sale e una spruzzata di succo di limone e mescoliamo per poi versare tutto nella ciotola con le farine. Quando vedremo che il composto è omogeneo, lasciamolo riposare per mezz’ora ricoperto da un panno. Nel frattempo, prendiamo le zucchine sbucciate e tagliamole a piccoli cubi rosolandosi poi in padella con dell’olio e del sale. Aspettiamo che passi la mezz’ora necessaria e massaggiamo il nostro impasto fino a che non diventerà una palla per poi farlo nuovamente riposare per un quarto d’ora. Dividiamolo in che parti e stendiamolo fino a che non diventerà un rettangolo. Mettiamo sopra le zucchine rosolate, un po’ di sale e olio e ricopriamo il primo rettangolo di pasta con il secondo. Intorniamo per circa 20 minuti et voilà!