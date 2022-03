Se non si vogliono mangiare merendine, i soliti biscotti industriali o un cornetto, cosa preparare per colazione in pochi minuti? Ecco un’idea. Certamente è difficile non amare questi biscotti alla nutella, che piaceranno a grandi e piccini e sono da provare almeno una volta.

Ne vale la pena anche perché richiedono poco tempo sia per essere preparati che per cuocere. Inoltre, per prepararli servono pochissimi ingredienti. Tra questi non ci sono zucchero, burro e olio, ma solo un uovo, la farina e una qualsiasi crema alla nocciola.

Ad esempio, si potrebbe usare la Nutella oppure scegliere ispirandosi a questa classifica sulle creme spalmabili alla nocciola migliori e più convenienti presenti sul mercato.

Se invece si vuole evitare di usare l’uovo intero, o non se ne ha uno in casa, lo si può sostituire con mezza banana. L’importante è accertarsi che quest’ultima sia molto matura.

Ingredienti per 20 biscotti alla nutella

180 g di crema spalmabile alla nocciola;

150 g di farina 00;

1 uovo intero (oppure mezza banana matura).

Difficile non amare questi biscotti alla nutella pronti in 10 minuti e che si preparano con soli 3 ingredienti

In una ciotola, mettere la farina, la crema alla nocciola e l’uovo intero. Mescolare con l’aiuto dei rebbi di una forchetta, facendo compattare l’impasto.

Modellarlo anche con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Con un cucchiaio, formare 20 palline di circa 15 grammi ciascuna. Ricoprire una teglia di carta forno con l’apposita carta e posarceli sopra, dunque far cuocere in forno preriscaldato a 175 gradi per 8 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, sfornarli e attendere che si raffreddino. Infine, guarnirli a piacimento con un un po’ di crema alla nocciola spalmabili e accompagnarli assieme ad una fumante tazza di latte o alla propria bevanda calda preferita. La colazione o la merenda è servita.

Lettura consigliata

I migliori cereali fitness da mangiare a colazione tra questi 29