Quando abbiamo degli invitati a casa e vogliamo stupirli con un antipasto o un aperitivo invitante, possiamo sicuramente fare affidamento sull’impasto della pizza.

Con quest’ultimo, infatti, possiamo realizzare davvero tantissime ricette senza mai avere il dubbio che non possano piacere.

Nella ricetta che stiamo per presentare, scopriremo come sfruttare questa preparazione per creare delle deliziose bombette ripiene di melanzane, da servire anche come un secondo piatto.

Quindi sarà difficile dire di no a queste calde e sfiziose bombette ripiene, talmente gustose che tutti vorranno il bis

Per realizzare le nostre deliziose bombette di melanzane, dobbiamo innanzitutto preparare un velocissimo impasto per pizza. Per 8 bombette ci serviranno:

350 g di farina;

175 ml di acqua;

2 g di lievito secco;

3 g di sale fino.

Se decidiamo di fare l’impasto a mano, versiamo in una ciotola la farina, il sale ed il lievito e diamo una mescolata veloce. Dopodiché, versiamo l’acqua a temperatura ambiente poco per volta, e mescoliamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta finito, trasferiamoci su una spianatoia e, aiutandoci con la farina, lavoriamo l’impasto. Quando quest’ultimo risulterà liscio, inseriamolo in una ciotola con chiusura ermetica e lasciamolo lievitare per 3 ore.

Nel frattempo possiamo occuparci del ripieno, per il quale saranno necessari:

1 melanzana abbastanza grande;

200 g di pomodorini;

100 g di scamorza affumicata;

1 spicchio di aglio;

olio di semi per friggere;

sale, pepe e basilico.

Preparazione

Innanzitutto laviamo bene le melanzane e tagliamole a fatte per il lato lungo. Dopodiché, riduciamole a tocchetti e facciamo la stessa operazione con i pomodorini.

Nel frattempo, portiamo a temperatura l’olio di semi per friggere e quando sarà bollente tuffiamoci i cubetti di melanzane. Quando saranno ben dorati, scoliamoli e adagiamoli su fogli di carta assorbente per eliminare i residui di olio.

A questo punto, in una padella, aggiungiamo un filo di olio EVO, uno spicchio d’aglio ed i nostri pomodorini. Dopo qualche minuto, inseriamo anche le melanzane fritte insieme a qualche foglia di basilico fresco. Aggiungiamo quindi un pizzico di sale ed una spolverata di pepe, cuociamo per qualche minuto e poi lasciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Una volta lievitato l’impasto, tagliamolo in panetti da circa 70 grammi e formiamo delle schiacciatine.

Al loro interno versiamo il ripieno di pomodoro e melanzane e qualche cubetto di scamorza affumicata. Ora richiudiamo bene come fossero delle polpette e poniamole su una teglia con carta forno. A questo punto dovremmo coprirle e lasciarle lievitare per un’altra mezz’oretta prima di cuocerle.

Trascorso il tempo necessario, inforniamo a 200 gradi per 30 minuti e le nostre deliziose bombette saranno pronte per essere servite. Sarà veramente difficile dire di no a queste calde e sfiziose bombette ripiene, talmente gustose che tutti vorranno il bis.