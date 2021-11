Una torta soffice come una nuvola è un piacere alla vista oltre che al palato. Questo tipo di dolce va gustato con un cucchiaino, per attraversare i vari strati di dolcezza che lo compongono. In questi casi è davvero difficile non mangiarne anche una seconda fetta.

Quando, poi, il dolce si prepara velocemente e con poca fatica, come in questa situazione, tanto di guadagnato. Può sembrare difficile da immaginare ma bastano solo 5 ingredienti per preparare questa torta gialla consigliatissima. Protagonista di questa ricetta è ovviamente la ricotta, una vera e propria ricchezza non solo in cucina, ma anche in pasticceria.

Perché usare la ricotta nei dolci

Il suo sapore delicato e la consistenza cremosa regalano ai dolci gusto e aspetto incredibili. La ricotta è la base di moltissimi dolci della pasticceria, come la pastiera napoletana o il cannolo siciliano. La verità è che tutti questi irresistibili modi di usare la ricotta nei dolci la rendono l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile.

Protagonista di questa ricetta è la ricotta vaccina, ma nulla impedisce di usarne una diversa, magari anche aromatizzata. E se in frigo è terminata, nessun problema perché è facile preparare la ricotta fatta in casa con soli 2 ingredienti presenti in ogni frigo.

Ingredienti per la torta cremosa alla ricotta

600 grammi di ricotta vaccina;

160 grammi di zucchero di canna;

200 grammi di latte;

4 uova medie;

50 grammi di farina tipo 1;

lamponi per decorare q.b. (facoltativi).

Bisognerà iniziare lavorando la ricotta con lo zucchero e le uova, usando delle fruste elettriche. È consigliabile privare la ricotta dell’acqua in eccesso, ponendola in un colino almeno mezz’ora prima dell’utilizzo.

Poi, aggiungere anche il latte, continuando a mescolare con le fruste a velocità bassa. Aggiungere, in ultimo, la farina setacciata e mescolare per ottenere un composto liscio e senza grumi.

Ricoprire il fondo di uno stampo per torte di 22 centimetri di diametro con della carta forno. Versare l’impasto e smuovere leggermente la tortiera per livellare la superficie. Infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti.

È il momento di sfornare la torta.

Non appena la torta sarà cotta, lasciarla raffreddare prima di toglierla dallo stampo. A piacere, è possibile decorare la superficie con qualche lampone o spolverare sopra dello zucchero a velo. La cremosità della torta conquisterà tutti già al primo boccone.

