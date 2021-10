Nella stagione autunnale è facile scorgere un tipo di pianta rampicante con un particolarissimo frutto commestibile. Per la bellezza dei frutti è una perfetta pianta ornamentale facile da coltivare nonostante le sue origini asiatiche e dell’America Centrale.

Questa straordinaria pianta ha una particolare bellezza, difficile da credere, che sorprenderà tutti dal momento della fioritura in inverno, fino ai suoi meravigliosi frutti da cogliere proprio nel periodo autunnale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La straordinaria pianta delle lanterne cinesi

Durante la non fioritura, questa pianta è spesso scambiata per un’edera rampicante o addirittura erbaccia. Ma dal momento della fioritura fino ai frutti, questa pianta chiamata scientificamente physalis alkekengi, ha una particolare bellezza che affascina tutti.

Il frutto di questa pianta, è racchiuso “nella lanterna” ed è commestibile e molto buono, di colore arancione e arriva a maturare in piena stagione autunnale. Quando il frutto non viene raccolto subito, questo continua il suo percorso e l’esterno inizia a seccare. I petali secchi che avvolgono il frutto, creano una vera e propria lanterna apparentemente di carta.

Difficile da credere ma questa straordinaria pianta sorprenderà tutti per la sua particolare bellezza

Questa semplice e bellissima pianta è molto facile da coltivare. Non predilige particolari attenzioni, infatti può crescere senza troppe complicazioni.

I semi vanno interrati nel terreno a un dito di profondità. Non occorrono particolari tipologie di terreno, la pianta si adatta facilmente senza problemi, l’importante è avere un ottimo drenaggio per evitare ristagni d’acqua. In questo modo la pianta non va in sofferenza per eccesso d’acqua.

Questo aspetto è molto importante in quanto molte piante possono mostrare insospettabili sintomi che possono portare a deperimento lento della pianta senza un apparente motivo.

Anche riguardo all’esposizione, questa straordinaria pianta non ha grosse pretese. Il suo habitat ideale è in un luogo soleggiato ma non per troppe ore al giorno. Inoltre si adatta facilmente anche alle zone in penombra.

Per quanto riguarda l’irrigazione, bisogna innaffiare la pianta costantemente nei periodi caldi come in estate e all’occorrenza nei periodi freddi, lontano dai periodi di pioggia.

Approfondimento

La meravigliosa pianta facile da coltivare che farà risplendere d’oro il nostro terrazzo